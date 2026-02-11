AIBE XXI Registration 2026, All India Bar Examination Latest Update in Hindi: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) XXI 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 11 फरवरी से आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर शुरू कर दी है, जिसकी परीक्षा 7 जून, 2026 को आयोजित की जाएगी।

भारत में वकालत करने के इच्छुक सभी कानून स्नातकों के लिए AIBE परीक्षा पास करना अनिवार्य है। परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को Certificate of Practice (COP) प्रदान किया जाता है, जिसके बाद वे देश की अदालतों में प्रैक्टिस कर सकते हैं।

AIBE क्या है और क्यों जरूरी है?

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) का आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य नए अधिवक्ताओं की कानूनी समझ, प्रोफेशनल एथिक्स और व्यावसायिक दक्षता का आकलन करना है। जो उम्मीदवार LL.B. डिग्री पूरी कर चुके हैं और किसी राज्य बार काउंसिल में एनरोल्ड हैं, उनके लिए वकालत शुरू करने से पहले AIBE पास करना जरूरी है।

यह परीक्षा Pass/Fail आधारित होती है। इसमें कोई मेरिट लिस्ट या रैंक जारी नहीं की जाती।

AIBE XXI 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

गतिविधि तारीख रजिस्ट्रेशन शुरू 11 फरवरी 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 मई 2026 आवेदन फॉर्म में सुधार 3 मई 2026 एडमिट कार्ड जारी 22 मई 2026 परीक्षा तिथि 7 जून 2026

AIBE XXI 2026: पात्रता मानदंड

उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LL.B. डिग्री होनी चाहिए।

संबंधित राज्य बार काउंसिल में एनरोलमेंट अनिवार्य है।

अंतिम वर्ष के छात्र आमतौर पर पात्र नहीं होते (BCI की अधिसूचना देखें)।

AIBE XXI 2026: आवेदन प्रक्रिया

AIBE XXI का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।

स्टेप 2. नया रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. कैटेगरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6. सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स ध्यान से जांच लें।

भुगतान के तरीके:

डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड

नेट बैंकिंग

UPI

AIBE XXI 2026: आवेदन शुल्क (संभावित)

सामान्य / OBC वर्ग: 3500 रुपये (संभावित)

SC / ST वर्ग: 2500 (संभावित)

(सटीक शुल्क के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें)

AIBE XXI 2026: परीक्षा पैटर्न

परीक्षा मोड: ऑफलाइन (पेन एंड पेपर)

प्रश्न प्रकार: एमसीक्यू

परीक्षा प्रकार: ओपन बुक एग्जाम

भाषा: हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध

नेगेटिव मार्किंग: सामान्यतः नहीं होती

AIBE XXI: मुख्य विषय

संवैधानिक कानून

आपराधिक कानून

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)

प्रोफेशनल एथिक्स

फैमिली लॉ

कॉन्ट्रैक्ट लॉ

प्रॉपर्टी लॉ

एडवोकेट्स एक्ट

पासिंग मार्क्स

AIBE में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करना जरूरी होता है।

सामान्य वर्ग: लगभग 40 प्रतिशत

SC/ST वर्ग: लगभग 35 प्रतिशत

(अंतिम मानदंड BCI द्वारा तय किए जाते हैं)

एडमिट कार्ड और रिजल्ट

एडमिट कार्ड 22 मई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किए जा सकेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक यहां मिलेगा। परीक्षा के कुछ सप्ताह बाद परिणाम जारी किया जाएगा और सफल उम्मीदवारों को Certificate of Practice प्रदान किया जाएगा।

AIBE XXI 2026: ऑफिशियल वेबसाइट

barcouncilofindia.org

allindiabarexamination.com

उम्मीदवार नियमित रूप से इन वेबसाइट्स को चेक करते रहें।

AIBE XXI 2026 FAQs

Q1. AIBE XXI के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा?

A. 11 फरवरी 2026 से।

Q2. AIBE XXI परीक्षा कब होगी?

A. 7 जून 2026 को।

Q3. क्या AIBE पास करना जरूरी है?

A. हां, भारत में वकालत करने के लिए यह अनिवार्य है।

Q4. क्या AIBE में रैंक जारी की जाती है?

A. नहीं, यह केवल Pass/Fail परीक्षा है।

Q5. क्या AIBE ओपन बुक एग्जाम है?

A. हां, यह Open Book Examination है।

Q6. एडमिट कार्ड कब जारी होंगे?

A. 22 मई 2026 से।

Q7. क्या AIBE में नेगेटिव मार्किंग होती है?

A. आमतौर पर नहीं होती, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

Q8. अगर कोई उम्मीदवार फेल हो जाए तो क्या दोबारा परीक्षा दे सकता है?

A. हां, उम्मीदवार अगली AIBE परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है।

Jansatta Education Expert Conclusion

AIBE XXI 2026 उन सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो वकालत के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। समय पर आवेदन करें, सिलेबस के अनुसार तैयारी करें और आधिकारिक अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। परीक्षा पास करने के बाद ही आपको विधिवत प्रैक्टिस की अनुमति मिलेगी।

AIBE XXI Registration 2026 Direct Link