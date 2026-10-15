AIBE 22 Syllabus 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने AIBE XXII 2026 का सिलेबस और विषयवार प्रश्नों का वितरण जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कानून के 19 विषयों पर आधारित होंगे। सिलेबस में संविधान, आपराधिक कानून और सिविल प्रक्रिया जैसे विषयों को अधिक वेटेज दिया गया है।

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 22) की तैयारी कर रहे लॉ ग्रेजुएट उम्मीदवार विषयवार प्रश्नों की संख्या देखकर अपनी तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। हालांकि, कम प्रश्नों वाले विषयों को पूरी तरह छोड़ने के बजाय सभी 19 विषयों का रिवीजन करना जरूरी है।

AIBE 22 Syllabus 2026: परीक्षा में किस विषय से कितने सवाल?

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जारी सिलेबस के अनुसार, AIBE 22 में 100 प्रश्नों का विषयवार वितरण इस प्रकार है:

विषय प्रश्नों की संख्या संवैधानिक कानून (Constitutional Law) 10 भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 8 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 10 सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) 10 साक्ष्य अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 8 वैकल्पिक विवाद समाधान, जिसमें मध्यस्थता कानून शामिल है 4 पारिवारिक कानून (Family Law) 8 जनहित याचिका (PIL) 4 प्रशासनिक कानून (Administrative Law) 3 व्यावसायिक नैतिकता और BCI नियमों के तहत कदाचार के मामले 4 कंपनी कानून (Company Law) 2 पर्यावरण कानून (Environmental Law) 2 साइबर कानून (Cyber Law) 2 श्रम एवं औद्योगिक कानून (Labour and Industrial Law) 4 अपकृत्य कानून, मोटर वाहन कानून और उपभोक्ता संरक्षण कानून 5 कराधान संबंधी कानून (Taxation Law) 4 अनुबंध, विशिष्ट राहत, संपत्ति और परक्राम्य लिखत कानून 8 भूमि अधिग्रहण कानून (Land Acquisition Act) 2 बौद्धिक संपदा कानून (Intellectual Property Laws) 2 कुल 100

AIBE 22 Exam 2026: परीक्षा कब होगी?

AIBE 22 परीक्षा की तारीख रिपोर्ट के अनुसार, 14 नवंबर 2026 बताई गई है, जबकि कुछ अन्य परीक्षा-संबंधी सूचनाओं में 29 नवंबर 2026 की तारीख दी गई है। इसलिए परीक्षा की तारीख को अंतिम मानने से पहले BCI की आधिकारिक अधिसूचना से पुष्टि करना जरूरी है।

AIBE क्या है और इसे पास करना क्यों जरूरी है?

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित परीक्षा है। इसका उद्देश्य कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके पात्र उम्मीदवारों के कानूनी ज्ञान और पेशेवर तैयारी का आकलन करना है।

परीक्षा में निर्धारित योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को लागू नियमों और पात्रता शर्तों के अधीन Certificate of Practice (CoP) दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र वकालत करने के लिए जरूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

AIBE 22 Syllabus 2026: कहां देखें आधिकारिक सिलेबस?

उम्मीदवार बार काउंसिल ऑफ इंडिया और AIBE की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना और सिलेबस दस्तावेज देख सकते हैं। परीक्षा, एडमिट कार्ड और आवेदन से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी।