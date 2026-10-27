AIBE 22 Registration 2026 Last Date: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 22 के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से आयोजित इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक कानून स्नातकों को 27 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द फॉर्म भर देना चाहिए।

AIBE 22 परीक्षा उन पात्र कानून स्नातकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत में वकालत करने के लिए जरूरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्राप्त करना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

AIBE 22 Registration 2026: आवेदन से जुड़ी अहम तारीखें

उम्मीदवारों को केवल रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख ही नहीं, बल्कि फीस भुगतान और फॉर्म में सुधार की समयसीमा भी ध्यान में रखनी चाहिए।

कार्यक्रम तारीख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू 19 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर 2026 फीस जमा करने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2026 आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की निर्धारित तारीख 14 नवंबर 2026 AIBE 22 परीक्षा 29 नवंबर 2026

AIBE 22 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

एआईबीई 22 के लिए पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करने वाले कानून स्नातक आवेदन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर तीन वर्षीय या पांच वर्षीय एलएलबी कोर्स पूरा करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार पात्र हो सकते हैं।

AIBE 22 Application Fee: कितनी देनी होगी फीस?

AIBE 22 के लिए उपलब्ध परीक्षा विवरण के अनुसार, आवेदन शुल्क इस प्रकार है:

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 3,500 एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार 2,500

AIBE 22 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. AIBE की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।

स्टेप 2. AIBE 22 या AIBE XXII के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में शैक्षणिक और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करें।

स्टेप 5. निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।

स्टेप 6. परीक्षा केंद्र और अन्य आवश्यक विकल्पों का चयन करें।

स्टेप 7. आवेदन शुल्क का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करें।

स्टेप 8. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी और भुगतान रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

आवेदन से पहले ये दस्तावेज रखें तैयार

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। इनमें पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, LLB की मार्कशीट या डिग्री से जुड़े दस्तावेज, लागू होने पर स्टेट बार काउंसिल का नामांकन प्रमाणपत्र और श्रेणी या दिव्यांगता प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं।

AIBE 22 की परीक्षा कब होगी?

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एआईबीई 22 परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसके एडमिट कार्ड 14 नवंबर 2026 से उपलब्ध कराए जाएंगे।

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