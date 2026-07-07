AIBE 21 Result 2026 Date: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जुलाई के तीसरे सप्ताह में AIBE 21 (XXI) Result 2026 जारी कर सकता है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार, 15 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले 10 जुलाई 2026 को AIBE 21 की फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा। AIBE 21 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

AIBE 21 Result 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख AIBE 21 परीक्षा 7 जून 2026 प्रोविजनल आंसर-की 10 जून 2026 ऑब्जेक्शन विंडो 10 जून से 17 जून 2026 फाइनल आंसर-की 10 जुलाई 2026 (संभावित) एआईबीई 21 रिजल्ट 15 से 18 जुलाई 2026 (संभावित) सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिजल्ट के 3 से 5 महीने बाद

AIBE 21 Scorecard 2026 कैसे डाउनलोड करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. AIBE की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर AIBE 21 Result/Scorecard लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number या Hall Ticket Number दर्ज करें।

स्टेप 4. इसके बाद जन्मतिथि दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

AIBE 21 Passing Marks 2026

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसमें सफल होने के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं।

General/OBC: कम से कम 45% अंक

SC/ST/PwD: कम से कम 40% अंक

यदि फाइनल आंसर-की के बाद कुछ प्रश्न हटाए जाते हैं, तो कुल अंकों के अनुसार न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स में भी अनुपातिक बदलाव किया जा सकता है।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

एआईबीई 21 में सफल उम्मीदवारों को उनके संबंधित स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से सर्टिफिकेट ऑफ प्रेक्टिस (CoP) जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र भारत में अदालतों के समक्ष वकालत करने के लिए अनिवार्य होता है। सीओपी रिजल्ट जारी होने के लगभग 3 से 5 महीने के भीतर उपलब्ध कराया जा सकता है।

AIBE 21 में फेल होने पर क्या होगा?

जो उम्मीदवार इस बार AIBE 21 परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे, वे अगले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सत्र में दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के प्रयासों की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है।