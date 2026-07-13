AIBE Result Date 2026 LIVE Updates: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि, रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। हाल ही में BCI ने AIBE 21 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है और स्पष्ट किया है कि परिणाम इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है।

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

AIBE 21 Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर AIBE XXI Result 2026 या Scorecard लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि/लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

AIBE 21 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पंजीकरण विवरण, प्राप्त अंक, क्वालिफाई/नॉन-क्वालिफाई स्टेटस तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे तो उम्मीदवारों को तुरंत BCI से संपर्क करना चाहिए।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

AIBE परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्राप्त करने के पात्र होंगे। CoP मिलने के बाद अभ्यर्थी भारत की अदालतों में विधिवत वकालत (Practice) कर सकेंगे। वहीं जो उम्मीदवार इस बार सफल नहीं हो पाएंगे, वे BCI द्वारा आयोजित अगले AIBE सत्र में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे।

पास होने के लिए कितने अंक चाहिए?

AIBE 21 में सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा एससी, एससटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अंतिम परिणाम फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा।

उम्मीदवारों के लिए सलाह

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण सर्वर धीमा हो सकता है। ऐसे में उम्मीदवार घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसकी एक डिजिटल और एक प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और अन्य प्रक्रियाओं में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

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