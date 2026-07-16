AIBE Result 2026 Date Time LIVE Updates: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) 2026 के रिजल्ट का इंतजार कभी भी खत्म हो सकता है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स रिजल्ट जारी होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख 15-18 जुलाई है। ऐसे में आज रिजल्ट जारी होने की संभावना है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से देशभर में 07 जून को आयोजित की गई इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे वह रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस एग्जाम की फाइनल आंसर की 10 जुलाई को जारी कर दी गई थी। इसी फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा।

इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए निर्धारित पासिंग क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 45 फीसदी मार्क्स प्राप्त करने होंगे जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PwD) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है।

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