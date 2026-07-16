AIBE Result 2026 Date Time LIVE Updates: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) 2026 के रिजल्ट का इंतजार कभी भी खत्म हो सकता है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स रिजल्ट जारी होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख 15-18 जुलाई है। ऐसे में आज रिजल्ट जारी होने की संभावना है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से देशभर में 07 जून को आयोजित की गई इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे वह रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस एग्जाम की फाइनल आंसर की 10 जुलाई को जारी कर दी गई थी। इसी फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा।
इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए निर्धारित पासिंग क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 45 फीसदी मार्क्स प्राप्त करने होंगे जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PwD) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है।
AIBE 21 Result 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद आगे की योजना बनाएं
जो उम्मीदवार AIBE 21 परीक्षा में सफल होंगे, वे आगे Certificate of Practice से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी करें। वहीं जो उम्मीदवार सफल नहीं होंगे, वे अगले AIBE सत्र की तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं।
AIBE 21 Result 2026 LIVE: क्या AIBE में मेरिट लिस्ट जारी होती है?
नहीं। AIBE एक पात्रता (Qualifying) परीक्षा है, इसलिए इसमें रैंक या मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती। परीक्षा का उद्देश्य केवल यह तय करना है कि उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक योग्यता हासिल कर चुके हैं या नहीं।
AIBE 21 Result 2026 LIVE: क्वालिफाई होने के बाद क्या तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं?
AIBE पास करने के बाद उम्मीदवारों को Certificate of Practice से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही वे विधिवत वकालत कर सकते हैं।
AIBE 21 Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे संपर्क करें?
एआईबीई 21 परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद रिजल्ट चेक करने या फिर स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो उम्मीदवारों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पडेस्क या संपर्क विवरण का उपयोग करना चाहिए।
AIBE 21 Result 2026 LIVE Updates: परीक्षा पास करने के बाद आगे की प्रक्रिया?
AIBE परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्राप्त करने के पात्र होंगे। CoP मिलने के बाद अभ्यर्थी भारत की अदालतों में विधिवत वकालत (Practice) कर सकेंगे। वहीं जो उम्मीदवार इस बार सफल नहीं हो पाएंगे, वे BCI द्वारा आयोजित अगले AIBE सत्र में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे।
AIBE 21 Result 2026 LIVE Updates: पास होने के लिए कितनी चाहिए मार्क्स?
इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए निर्धारित पासिंग क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 45 फीसदी मार्क्स प्राप्त करने होंगे जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PwD) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है।
AIBE 21 Result 2026 LIVE Updates: रिजल्ट जारी होने के बाद ऐसे करें चेक
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर AIBE XXI Result 2026 या Scorecard लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि/लॉगिन विवरण दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
AIBE 21 Result 2026 LIVE Updates: आज जारी हो सकता है AIBE 21 एग्जाम का रिजल्ट
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) 2026 का रिजल्ट आज जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।