AIBE 21 Final Answer Key 2026 LIVE:: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 की फाइनल आंसर-की जारी करेगा। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे। एआईबीई 21 फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और डायरेक्ट लिंक की पूरी जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 की फाइनल आंसर-की जारी करने के बाद इसी के आधार पर बीसीआई एआईबी 21 रिजल्ट 2026 जारी करेगा, जिसे चेक करने की पूरी प्रक्रिया यहां मिलेगी।

किन्हे मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस

एआईबीई 21 परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्रदान किया जाएगा, जिससे वे वकालत करने के पात्र बनेंगे और कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे।

कब जारी हुई थी प्रोविजनल आंसर-की

बीसीआई ने 10 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 17 जून 2026 तक आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। अब जारी होने वाली फाइनल आंसर-की पर किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

AIBE 21 Final Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर AIBE 21 Final Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. स्क्रीन पर आंसर-की PDF खुल जाएगी।

स्टेप 4. सभी प्रश्नों के सही उत्तर जांचें।

स्टेप 5. भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

AIBE Answer Key 2026 से ऐसे करें अपने अंक का अनुमान

फाइनल आंसर-की की मदद से उम्मीदवार परीक्षा में अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए आंसर-की डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।

AIBE 21 मार्किंग स्कीम

विवरण जानकारी कुल प्रश्न 100 प्रत्येक प्रश्न के अंक 1 कुल अंक 100 नेगेटिव मार्किंग नहीं

चूंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक जोड़कर अपना संभावित स्कोर निकाला जा सकता है।

AIBE 21 Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। रिजल्ट देखने के लिए ये स्टेप्स अपनाएं।

स्टेप 1. AIBE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Result टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3. लॉगिन पेज खुलने पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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