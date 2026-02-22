ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गाइडलाइन जारी की है। 7 जून 2026 को होने वाली इस परीक्षा के लिए जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लें क्योंकि एग्जाम सेंटर्स पर उम्मीदवारों को BCI के इन नियमों का पालन करना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगी पूरी तरह बैन

BCI की गाइडलाइन के मुताबिक, काउंसिल ने साफ किया है कि एग्जाम सेंटर्स पर कैंडिडेट्स को कड़े नियमों का पालन करना होगा। कैंडिडेट्स को एक प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेकर सेंटर पर आना होगा। एग्जाम हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से बैन रहेगी। इसके अलावा एग्जाम OMR शीट का इस्तेमाल करके ऑफलाइन मोड में होगा।

30 अप्रैल तक AIBE 21 के लिए करें रजिस्ट्रेशन

AIBE 21 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन विंडो खुली है और कैंडिडेट्स 30 अप्रैल, 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी होंगी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।

सभी डिटेल्स भरने के बाद, कैंडिडेट्स को तय एग्जामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन पे करनी होगी।

फॉर्म सबमिट करने के बाद कैंडिडेट्स को आगे के रेफरेंस के लिए कन्फर्मेशन पेज की एक कॉपी डाउनलोड करके रखनी होगी।

एग्जाम को लेकर BCI की गाइडलाइन और जरूरी दिशानिर्देश