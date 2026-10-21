AIAPGET Counselling 2026: आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए AIAPGET काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें योग्य उम्मीदवार 1 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और निर्धारित समयसीमा में फीस जमा कर सकेंगे।

काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 3 नवंबर को जारी किया जाना निर्धारित है। सीट मिलने वाले उम्मीदवारों को 4 से 13 नवंबर 2026 के बीच संबंधित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाकर काउंसलिंग शेड्यूल और जरूरी निर्देश देख सकते हैं।

AIAPGET Counselling 2026: पहले राउंड का पूरा शेड्यूल

AACCC के जारी कार्यक्रम के अनुसार, पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को कॉलेज और कोर्स की पसंद भरने का मौका मिलेगा। सीट अलॉटमेंट उम्मीदवार की मेरिट, भरी गई चॉइस, पात्रता और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा।

काउंसलिंग प्रक्रिया तारीख संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन 24 से 25 अक्टूबर 2026 रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम समयसीमा 1 नवंबर, दोपहर 2 बजे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 27 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 चॉइस लॉकिंग 1 नवंबर, दोपहर 2 बजे से रात 11:55 बजे तक सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 राउंड 1 रिजल्ट 3 नवंबर 2026 आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग 4 से 13 नवंबर 2026 रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन 14 नवंबर 2026

AIAPGET Counselling 2026: राउंड 2 और राउंड 3 की तारीखें

पहले राउंड के बाद भी सीट नहीं मिलने या आगे की काउंसलिंग में भाग लेने वाले पात्र उम्मीदवारों के लिए दूसरे और तीसरे राउंड का कार्यक्रम भी जारी किया गया है।

प्रक्रिया राउंड 2 राउंड 3 रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान 16 से 19 नवंबर 1 से 3 दिसंबर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 17 से 19 नवंबर 1 से 3 दिसंबर सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 20 नवंबर 4 दिसंबर रिजल्ट 21 नवंबर 5 दिसंबर संस्थान में रिपोर्टिंग 22 से 26 नवंबर 6 से 10 दिसंबर

AIAPGET Counselling 2026: स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल

तीन नियमित राउंड के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए दो स्ट्रे वैकेंसी राउंड निर्धारित किए गए हैं।

प्रक्रिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान 14 से 16 दिसंबर नया रजिस्ट्रेशन नहीं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 14 से 16 दिसंबर नई चॉइस फिलिंग नहीं सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 17 दिसंबर 24 दिसंबर रिजल्ट 18 दिसंबर 25 दिसंबर संस्थान में रिपोर्टिंग 19 से 22 दिसंबर 26 से 29 दिसंबर

AIAPGET Counselling 2026: किन कोर्स में मिलेगा दाखिला?

AIAPGET काउंसलिंग के जरिए योग्य उम्मीदवार आयुष की विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्ट्रीम में प्रवेश के लिए भाग ले सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

आयुर्वेद: MD/MS Ayurveda

सिद्ध: संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स

यूनानी: संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स

होम्योपैथी: संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स

AACCC सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों की 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा पीजी सीटों के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और डीम्ड यूनिवर्सिटी की संबंधित सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करती है।

AIAPGET Counselling 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले AACCC की आधिकारिक वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. PG Counselling सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. AIAPGET 2026-27 काउंसलिंग से संबंधित रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई जानकारी भरकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 5. निर्धारित नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान करें।

स्टेप 6. चॉइस फिलिंग शुरू होने पर पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनें।

स्टेप 7. अपनी चॉइस को निर्धारित समयसीमा में लॉक करें।

स्टेप 8. आवेदन और फीस भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।

AIAPGET Counselling 2026: उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कार्यक्रम और निर्देशों पर भरोसा करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की समयसीमा अलग-अलग हो सकती है। इसलिए अंतिम दिन तक इंतजार न करें।