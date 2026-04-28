असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) आज कक्षा 12 यानी हायर सेकेंडरी (HS) परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करेगा। जिन छात्रों ने इस वर्ष असम बोर्ड कक्षा 12 परीक्षा दी थी, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट asseb.in, ahsec.assam.gov.in और assamresult.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा कक्षा 12 की परीक्षाएं 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपना रोल नंबर या अन्य आवश्यक लॉगिन डिटेल्स दर्ज कर परिणाम देखना होगा।
Assam HS Result 2026: ऐसे करें चेक
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ahsec.assam.gov.in या asseb.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “Assam HS Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4. “Find Result” या “Submit” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट दिखाई देगी।
स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
प्रोविजनल होगी ऑनलाइन मार्कशीट
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन जारी की जाने वाली मार्कशीट प्रोविजनल होगी। छात्रों को बाद में अपनी संबंधित स्कूलों से ओरिजनल मार्कशीट प्राप्त करनी होगी। कॉलेज एडमिशन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए यही आधिकारिक दस्तावेज मान्य होगा।
मार्कशीट में जरूर जांचें ये डिटेल्स
रिजल्ट देखने के बाद छात्र अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, विषयवार अंक, ग्रेड/डिवीजन और अन्य विवरण ध्यान से जांच लें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।
DigiLocker से भी डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र DigiLocker के माध्यम से भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी विवरण की आवश्यकता होगी।
पिछले साल 30 अप्रैल को आया था रिजल्ट
पिछले वर्ष असम बोर्ड ने कक्षा 12 का रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी किया था। वर्ष 2025 में लगभग 3,02,420 छात्रों ने HS परीक्षा में भाग लिया था। इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।