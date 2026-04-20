Assam HS 12th Result 2026 LIVE: असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) डिवीजन-II जल्द ही कक्षा 12 (HS) के नतीजे जारी करने वाला है। ताजा जानकारी के अनुसार, असम बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा 20 से 25 अप्रैल 2026 के बीच की जा सकती है। हालांकि, रिजल्ट की सटीक तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि बोर्ड द्वारा जल्द ही की जाएगी।

इस साल असम हायर सेकेंडरी परीक्षा 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षाएं दो शिफ्ट में हुईं थी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक चली थी। पिछले वर्ष 2025 में रिजल्ट 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे जारी किया गया था, ऐसे में इस बार भी नतीजे सुबह 9 बजे के आसपास घोषित होने की संभावना है।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट ahsec.assam.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र DigiLocker और Upolobdha मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

कहां चेक करें असम बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026

असम हायर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 को चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट

ahsec.assam.gov.in

resultsassam.nic.in

results.ahsecregistration.in

digilocker.gov.in

Assam HS Result 2026 ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “HS Final Year Examination Result 2026” लिंक खोलें।

स्टेप 4. रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी।

स्टेप 6. भविष्य के लिए डाउनलोड और प्रिंट कर लें।

असम बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट लाइव अपडेट के अलावा यहां जानें सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026, उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026, जेईई मेन रिजल्ट 2026, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 के साथ अन्य सभी बोर्ड रिजल्ट की ताजा और लेटेस्ट लाइव अपडेट।

Live Updates