Assam HS 12th Result 2026 LIVE: असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) डिवीजन-II जल्द ही कक्षा 12 (HS) के नतीजे जारी करने वाला है। ताजा जानकारी के अनुसार, असम बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा 20 से 25 अप्रैल 2026 के बीच की जा सकती है। हालांकि, रिजल्ट की सटीक तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि बोर्ड द्वारा जल्द ही की जाएगी।
इस साल असम हायर सेकेंडरी परीक्षा 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षाएं दो शिफ्ट में हुईं थी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक चली थी। पिछले वर्ष 2025 में रिजल्ट 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे जारी किया गया था, ऐसे में इस बार भी नतीजे सुबह 9 बजे के आसपास घोषित होने की संभावना है।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट ahsec.assam.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र DigiLocker और Upolobdha मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
कहां चेक करें असम बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026
असम हायर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 को चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट
ahsec.assam.gov.in
resultsassam.nic.in
results.ahsecregistration.in
digilocker.gov.in
Assam HS Result 2026 ऐसे डाउनलोड करें
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3. “HS Final Year Examination Result 2026” लिंक खोलें।
स्टेप 4. रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी।
स्टेप 6. भविष्य के लिए डाउनलोड और प्रिंट कर लें।
असम बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट लाइव अपडेट के अलावा यहां जानें सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026, उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026, जेईई मेन रिजल्ट 2026, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 के साथ अन्य सभी बोर्ड रिजल्ट की ताजा और लेटेस्ट लाइव अपडेट।
AHSEC, Assam HS 12th Result 2026 LIVE: पिछले साल कब आया रिजल्ट
पिछले साल असम बोर्ड ने 12वीं के नतीजे 30 अप्रैल 2025 को सुबह 9 बजे जारी किए थे। इसी ट्रेंड को देखते हुए इस साल भी उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट सुबह 9 बजे के आसपास घोषित किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड द्वारा समय की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें ताकि किसी भी अपडेट से वे चूक न जाएं और समय रहते अपना रिजल्ट देख सकें।
AHSEC, Assam HS 12th Result 2026 LIVE: कब हुई थी परीक्षाएं
असम हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का आयोजन 11 फरवरी से 16 मार्च के बीच किया गया था। इस परीक्षा में राज्यभर से लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी, जिसमें सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक पेपर हुए।
AHSEC, Assam HS 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट चेक करते समय किसी तरह की परेशानी न हो और आसानी से परिणाम देख सकें।
AHSEC, Assam HS 12th Result 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट
असम बोर्ड 12वीं (HS) रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिजल्ट 20 से 25 अप्रैल 2026 के बीच जारी किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड जल्द ही आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि करेगा।