AHSEC Assam HS Result 2026 LIVE Updates: असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) कल यानी 28 अप्रैल 2026 को हायर सेकेंडरी फाइनल परीक्षा 2026 के नतीजे जारी करेगा। जिन छात्रों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, Assam AHSEC Class 12 Result 2026 मंगलवार को घोषित किया जाएगा।

हालांकि रिजल्ट जारी होने का सटीक समय अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस बार भी परिणाम सुबह 9 बजे जारी होने की संभावना है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत जांच सकें।

इस वर्ष असम HS फाइनल परीक्षा 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 3,30,744 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट ahsec.assam.gov.in और results.ahsecregistration.in पर जाकर स्कोरकार्ड देख सकेंगे।

Assam HS Result 2026: ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ahsec.assam.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “Assam HS Final Result 2026” लिंक खोलें।

स्टेप 4. लॉगिन पेज पर अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 7. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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