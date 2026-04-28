AHSEC Assam HS Result 2026: असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) ने हायर सेकेंडरी (HS) यानी कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट asseb.in और ahsec.assam.gov.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट और पर जाकर यहां बताई गई असम बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 डाउनलोड स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस के जरिए चेक कर सकते हैं। छात्र DigiLocker के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।

AHSEC Assam HS Result 2026 LIVE Update Link

इस वर्ष साइंस स्ट्रीम ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। साइंस में कुल पास प्रतिशत 89.79% रहा, जबकि कॉमर्स में 81.13%, आर्ट्स में 79.54% और वोकेशनल स्ट्रीम में 74.19% छात्र सफल हुए हैं।

Assam Class 12 Result Direct Link

आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 1,91,798 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 79.54% छात्र पास हुए। कॉमर्स स्ट्रीम में 15,796 उम्मीदवार सफल रहे और कुल सफलता दर 81.13% दर्ज की गई। वहीं साइंस स्ट्रीम में 54,474 छात्रों ने परीक्षा पास की और यह सभी स्ट्रीम में सबसे अधिक सफलता दर रही।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल छात्र केवल ऑनलाइन डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। सफल छात्रों के लिए सर्टिफिकेट-कम-मार्कशीट की हार्ड कॉपी वितरण की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। जो छात्र फेल हुए हैं या जिनके अंकों में सुधार नहीं हुआ है, उन्हें हार्ड कॉपी स्वतः नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्र बोर्ड कार्यालय में अलग से आवेदन कर मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे।

जो छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वे उत्तर पुस्तिकाओं की री-चेकिंग और स्कैन कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ASSEB Division-II (पूर्व AHSEC) की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के दो दिन बाद री-चेकिंग पोर्टल सक्रिय किया जाएगा। छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा, जो छात्र तीन विषयों में फेल हुए हैं, वे कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वहीं सभी छात्र इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, तीन से अधिक विषयों में फेल होने वाले या मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवार इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

इस वर्ष असम बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय भी दिया गया था।

कब हुई थी परीक्षाएं

इस वर्ष असम बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। बोर्ड ने 2025 में पहली बार पास हुए छात्रों को Betterment Chance और Re-appearance Scheme के तहत भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। ऐसे छात्र अधिकतम चार विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकते थे।

पिछले वर्ष क्या रहा रिजल्ट

पिछले वर्ष 2025 में असम बोर्ड HS परीक्षा 13 फरवरी से 17 मार्च तक हुई थी और रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी किया गया था। उस समय कुल 3,02,420 छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। आर्ट्स स्ट्रीम में 81.03 प्रतिशत, साइंस में 84.88 प्रतिशत और कॉमर्स में 82.18 प्रतिशत छात्र सफल हुए थे।

Assam HS Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ahsec.assam.gov.in या asseb.in पर जाएं।

स्टेप 2. “HS Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, टॉपर्स लिस्ट, पास प्रतिशत और रीचेकिंग प्रक्रिया की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।