भारतीय सेना (Indian Army) की अग्निवीर भर्ती 2026 के फेज 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। 1 जून से लेकर 12 जून 2026 के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ-साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी।

रिजल्ट कब जारी होने की संभावना है?

भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती 2026 के फेज 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) के रिजल्ट को जारी किए जाने को लेकर कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई है, लेकिन लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में ही जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में जारी होने की संभावना है।