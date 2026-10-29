अग्निवीरों को सेना में सेवा पूरी करने के बाद पुलिस में नौकरी देने की दिशा में राजस्थान ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान अग्निवीरों को पुलिस सेवा में नियुक्ति का अवसर देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने अग्निवीर भर्ती-2026 के तहत कांस्टेबल पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट (OOA) जारी किए हैं। जारी पत्र के मुताबिक, चयनित अभ्यर्थियों को दिसंबर में दस्तावेजों के साथ पुलिस मुख्यालय, जयपुर में रिपोर्ट करना होगा।

राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी पत्र पर 18 अक्टूबर 2026 की तारीख दर्ज है। इसमें कार्मिक विभाग के 15 अक्टूबर 2026 के आदेश का भी उल्लेख किया गया है। इस कदम से अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद पुलिस में करियर बनाने का अवसर मिलेगा।

1 से 10 दिसंबर तक करना होगा रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों को 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2026 के बीच किसी भी कार्यदिवस में रिपोर्ट करना होगा। उन्हें जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होना है।

अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग के समय अपने मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। इनमें शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अग्निवीर सेवा से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। पत्र में अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों को भी साथ लाने का निर्देश दिया गया है।

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मिलेगी पोस्टिंग

यह प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है। पत्र के मुताबिक, अभ्यर्थियों की उपस्थिति और दस्तावेजों की जांच के आधार पर पद तथा यूनिट आवंटित की जाएगी। इसलिए चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने नियुक्ति पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सभी मूल दस्तावेज तैयार रखें। किसी प्रमाण पत्र में त्रुटि या दस्तावेज की कमी होने पर प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

महाराष्ट्र में 282 पूर्व नौसैनिक अग्निवीरों को मिली पुलिस में नियुक्ति

अग्निवीरों को पुलिस में शामिल करने के मामले में महाराष्ट्र भी बड़ा कदम उठा चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अक्टूबर 2026 में 282 नौसेना अग्निवीरों को राज्य पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करने की जानकारी दी थी। इनमें 150 सीमन डेकसाइड और 132 सीमन इंजनसाइड कर्मी शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया और नियुक्ति आदेश जारी किए।

अग्निवीरों को क्यों जरूरी है सेवा के बाद रोजगार?

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती चार साल की सेवा के लिए की जाती है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद अग्निवीरों को नागरिक क्षेत्र में रोजगार तलाशने का अवसर मिलता है। योजना के नियमों के अनुसार, प्रत्येक बैच के अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है।

राजस्थान पुलिस में चयनित अग्निवीर इन बातों का रखें ध्यान

प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर पर दर्ज निर्देश ध्यान से पढ़ें।

1 से 10 दिसंबर 2026 के बीच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट करें।

शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल निवास और पहचान से जुड़े मूल दस्तावेज साथ रखें।

अग्निवीर सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र भी तैयार रखें।

अंतिम पद और यूनिट का आवंटन दस्तावेज सत्यापन तथा संबंधित विभागीय प्रक्रिया के आधार पर होगा।