AFCAT 2 Result 2026: इंडियन एयर फोर्स ने AFCAT 02/2026 का रिजल्ट 9 सितंबर 2026 को जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने 8 अगस्त को आयोजित एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर अपना क्वालिफाइंग स्टेटस और स्कोर देख सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिए फ्लाइंग ब्रांच के साथ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल ब्रांच में ऑफिसर पदों पर चयन होना है। AFCAT 02/2026 के तहत कुल 379 वैकेंसी निर्धारित की गई हैं। यह भर्ती जुलाई 2027 में शुरू होने वाले कोर्स के लिए है।

AFCAT 2 Result 2026: ऐसे चेक करें रिजल्ट

उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें AFCAT के कैंडिडेट पोर्टल पर अपनी रजिस्टर्ड लॉगिन डिटेल दर्ज करनी होगी।

स्टेप 1. सबसे पहले AFCAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Candidate Login/Result सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3. अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. कैप्चा भरकर लॉगिन करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर AFCAT 02/2026 का रिजल्ट/स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. अपना क्वालिफाइंग स्टेटस और अंक चेक करें।

स्टेप 7. स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट के साथ उम्मीदवार अपने अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी भी देख सकते हैं।

379 पदों के लिए हुई थी भर्ती

AFCAT 02/2026 भर्ती में फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन-टेक्निकल ब्रांच शामिल हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार AFCAT एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच के अलावा टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल पद शामिल हैं। इसके साथ एनसीसी स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर एंट्री भी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

AFCAT 02/2026 वैकेंसी का विवरण

ब्रांच/एंट्री कुल पद फ्लाइंग ब्रांच 35 ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल 211 ग्राउंड ड्यूटी नॉन-टेक्निकल 107 GATE स्कोर एंट्री 26 कुल 379

NCC Special Entry के लिए सीटें अलग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती हैं।

8 अगस्त को हुई थी AFCAT 2 परीक्षा

AFCAT 02/2026 की ऑनलाइन परीक्षा 8 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद 11 अगस्त को उम्मीदवारों के लिए प्रश्नपत्र, आंसर की और रिस्पॉन्स से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। अब 9 सितंबर को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

AFCAT 02/2026 की प्रमुख तारीखें

इवेंट तारीख आवेदन शुरू 20 मई 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 21 जून 2026 एग्जाम सिटी डिटेल 29 जुलाई 2026 एडमिट कार्ड 5 अगस्त 2026 AFCAT परीक्षा 8 अगस्त 2026 आंसर की/रिस्पॉन्स डिटेल 11 अगस्त 2026 रिजल्ट 9 सितंबर 2026

आधिकारिक नोटिफिकेशन में आवेदन की मूल अंतिम तारीख 19 जून दी गई थी, जिसे बाद में 21 जून तक बढ़ाया गया था।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

AFCAT लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगली महत्वपूर्ण स्टेज Air Force Selection Board यानी AFSB के लिए बुलाया जाएगा। AFSB में उम्मीदवार की ऑफिसर बनने की क्षमता, व्यक्तित्व और विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इसके बाद संबंधित उम्मीदवारों को मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा, AFSB और लागू चयन मानकों के आधार पर तैयार होने वाली मेरिट से जुड़ा होगा।

मौजूदा भर्ती चक्र के लिए AFSB प्रक्रिया अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच और मेडिकल चरण नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच होने की जानकारी दी गई है।

AFCAT 2 कटऑफ भी जारी

रिजल्ट के साथ AFCAT 02/2026 की कटऑफ जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। AFCAT में कटऑफ केवल किसी एक सामान्य कैटेगरी के आधार पर नहीं देखी जाती, बल्कि संबंधित एंट्री/ब्रांच के अनुसार भी कटऑफ लागू हो सकती है।

इसलिए उम्मीदवार को केवल अपने कच्चे अनुमानित अंक के आधार पर चयन को लेकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। रिजल्ट में दिए गए क्वालिफाइंग स्टेटस और लागू कटऑफ को ही अंतिम आधार मानें।

तैयार रखें जरूरी दस्तावेज

लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज, आवेदन से जुड़ी जानकारी और अन्य मांगे गए प्रमाणपत्रों की मूल एवं आवश्यक प्रतियां सुरक्षित रखें।