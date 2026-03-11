AFCAT 1 Result 2026: भारतीय वायु सेना (IAF) ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 1 रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट afcat.ecil.co.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण एयर फोर्स सेलेक्शन बोर्ड (AFSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

इंडियन एयर फोर्स द्वारा आयोजित की गई इस भर्ती परीक्षा के जरिए एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल) ड्यूटी में अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है।

AFCAT 1 Result 2026 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. AFCAT की आधिकारिक वेबसाइट afcat.ecil.co.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “AFCAT 1 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. लॉगिन पेज में ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकालकर रखे।

AFCAT स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड में ये महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई देगी, जो इस प्रकार है।

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन संख्या

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक

अगले चरण के लिए क्वालिफाइंग स्टेटस

चयन प्रक्रिया से जुड़े निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड में दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

AFCAT 1 Exam 2026: भर्ती से जुड़ी जानकारी

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत करीब 340 पदों को भरा जाएगा और लिखित परीक्षा में निर्धारित कट-ऑफ अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को AFSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू जैसे जैसे चरण शामिल होते हैं।

अंतिम चयन लिखित परीक्षा, AFSB इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू और अन्य अपडेट के लिए आधिकारिक AFCAT पोर्टल पर नजर बनाए रखें।

