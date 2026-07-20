भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अब केवल एमबीए और अन्य पोस्टग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम तक सीमित नहीं हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई आईआईएम ने 12वीं के बाद छात्रों के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स शुरू किए हैं। इनमें मैनेजमेंट के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, डिजिटल बिजनेस और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं।

खास बात यह है कि अब कुछ आईआईएम अपने इन यूजी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड स्कोर भी स्वीकार कर रहे हैं। इससे इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आईआईएम में पढ़ाई का एक नया विकल्प खुल गया है।

आईआईटी मुंबई में जेईई मेन से मिलेगा प्रवेश

आईआईटी मुंबई ने अपना पहला अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम डिजिटल साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर ऑफ साइंस (BS) शुरू किया है। इस प्रोग्राम में प्रवेश केवल जेईई मेन पेपर 1 के आधार पर होगा और इसके पहले बैच में कुल 70 सीटें हैं।

जेईई मेन के आधार पर शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों का पर्सनल इंटरव्यू होगा और अंतिम मेरिट में पर्सनल इंटरव्यू का 30 प्रतिशत वेटेज रहेगा। इस कोर्स में डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट का मिश्रण पढ़ाया जाएगा।

आईआईएम बैंगलोर में इन तीन तरीकों से मिलेगा प्रवेश

आईआईएम बैंगलोर तीन वर्षीय ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बीबीए संचालित करता है। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्र तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं, जिसमें जेईई मेन, सीयूईटी या आईआईएम बैंगलौर की प्रवेश परीक्षा है। यह कोर्स डिजिटल बिजनेस, स्टार्टअप और उद्यमिता में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए तैयार किया गया है।

आईआईएम संबलपुर में जेईई मेन स्कोर से होगी शॉर्टलिस्टिंग

आईआईएम संबलपुर अपने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीएस प्रोग्राम के लिए संचालित कार्यक्रम में प्रवेश के लिए जेईई मेन स्कोर का उपयोग करता है। इस प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों को जेईई मेन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आयोजित होता है और अंतिम चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। आवेदन के लिए अधिकतम आयु 20 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

आईआईएम कोझिकोड में जेईई मेन स्कोर से एप्टीट्यूड टेस्ट में छूट

आईआईएम कोझिकोड का बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस) कार्यक्रम जेईई मेन के आधार पर सीधे प्रवेश नहीं देता है। हालांकि, यदि उम्मीदवार का जेईई मेन पर्सेंटाइल 80 या उससे अधिक है, या एसएटी स्कोर या उससे अधिक है, तो उसे संस्थान के एप्टीट्यूड टेस्ट से छूट मिल जाती है। इसके बावजूद उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य होगा।

आईआईएम लखनऊ में जेईई एडवांस से मिलेगा एडमिशन

आईआईएम लखनऊ ने वर्ष 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिज़नेस एनालिटिक्स में बीएस कार्यक्रम शुरू किया है। यह वर्तमान में ऐसा एकमात्र आईआईएम यूजी प्रोग्राम है, जिसमें प्रवेश जेईई एडवांस्ड स्कोर के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को संस्थान की शैक्षणिक पात्रता पूरी करनी होगी। SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आवेदन के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।

आईआईएम के यूजी कोर्स क्यों हैं खास

आईआईएम अब पारंपरिक मैनेजमेंट शिक्षा से आगे बढ़कर नई तकनीकों और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कोर्स शुरू कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में छात्रों को AI, डेटा साइंस, डिजिटल बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों की पढ़ाई का अवसर मिलता है।

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को होगा, जो जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं। अब अच्छे स्कोर के जरिए केवल आईआईटी और एनआईटी ही नहीं, बल्कि चुनिंदा आईआईएम के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में भी प्रवेश का अवसर मिल सकता है।