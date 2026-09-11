DUSU Election 2026-27: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2026-27 को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026-27 के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। संगठन ने चार प्रमुख पदों के लिए 11 सितंबर 2026 को अपना पैनल घोषित किया है।

एबीवीपी की तरफ से जारी घोषणा के मुताबिक यश डबास को अध्यक्ष पद, इशू मौर्य को उपाध्यक्ष पद, रिया छाबड़ी को सचिव पद और लक्ष्यराज सिंह को संयुक्त सचिव पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है।

संगठन ने कहा है कि उसका पैनल छात्रों की आवाज को मजबूत करने के साथ-साथ छात्र कल्याण, विकास और समर्पण की भावना के साथ काम करने के विजन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा।

ABVP ने किसे किस पद का उम्मीदवार बनाया?

ABVP ने DUSU चुनाव के लिए चार पदों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है।

पद ABVP प्रत्याशी अध्यक्ष यश डबास उपाध्यक्ष इशू मौर्य सचिव रिया छाबड़ी संयुक्त सचिव लक्ष्यराज सिंह

अध्यक्ष पद के लिए यश डबास

एबीवीपी ने यश डबास को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। अध्यक्ष पद DUSU के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक माना जाता है। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला खास तौर पर छात्रों और छात्र संगठनों के बीच चर्चा का केंद्र रहता है।

उपाध्यक्ष पद पर इशू मौर्य

संगठन ने इशू मौर्य को उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। उपाध्यक्ष DUSU की छात्र गतिविधियों और संगठनात्मक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सचिव पद पर रिया छाबड़ी

रिया छाबड़ी को एबीवीपी ने सचिव पद के लिए मैदान में उतारा है। सचिव छात्रसंघ के प्रमुख पदों में शामिल होता है और छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने उठाने में भूमिका निभाता है।

संयुक्त सचिव के लिए लक्ष्यराज सिंह

एबीवीपी के घोषित पैनल में लक्ष्यराज सिंह को संयुक्त सचिव पद का उम्मीदवार बनाया गया है। संगठन ने अपने पूरे पैनल को छात्र हित, विकास और छात्रों की आवाज को मजबूत करने के विजन के साथ चुनाव मैदान में उतारने की बात कही है।

छात्रों के मुद्दों पर रहेगा फोकस

एबीवीपी ने अपने पैनल की घोषणा करते हुए कहा कि उसका उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज को मजबूत करना है। संगठन ने डेडिकेशन, डेवलपमेंट और स्टूडेंट वेलफेयर यानी समर्पण, विकास और छात्र कल्याण को अपने विजन का हिस्सा बताया है। हालांकि चुनाव में प्रत्याशियों की जीत का फैसला छात्रों के मतदान से होगा। आने वाले दिनों में अलग-अलग छात्र संगठन अपने उम्मीदवारों और चुनावी मुद्दों की घोषणा कर सकते हैं।

DUSU चुनाव में क्यों अहम है मुकाबला?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव देश के प्रमुख विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनावों में गिना जाता है। इसमें अलग-अलग छात्र संगठन अपने पैनल के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं। चुनाव के दौरान कैंपस से जुड़े मुद्दों के साथ छात्र सुविधाएं, फीस, हॉस्टल, अकादमिक व्यवस्था, प्लेसमेंट और छात्र कल्याण जैसे विषय भी चर्चा में रहते हैं। एबीवीपी के पैनल की घोषणा के बाद अब चुनावी मुकाबले में आगे की तस्वीर अन्य संगठनों के प्रत्याशियों के सामने आने के बाद और स्पष्ट होगी।

अब चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के सामने विश्वविद्यालय के छात्रों तक पहुंचने और अपने मुद्दों को प्रभावी तरीके से रखने की चुनौती होगी। चुनाव की तारीख, नामांकन और मतदान से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी।