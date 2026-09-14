DUSU Election 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। एबीवीपी ने इस बार अपने चुनावी एजेंडे को चार शब्दों ‘अ-आवास, भा-भागीदारी, वि-विश्वास और प-परिणाम’ के जरिए सामने रखा है। घोषणापत्र में छात्र आवास, महिला सुरक्षा, विश्वविद्यालय की निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी, परीक्षा व्यवस्था, रोजगार, इंटर्नशिप और डिजिटल कौशल जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है।

एबीवीपी ने घोषणापत्र के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसका चुनावी अभियान केवल छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की रोजमर्रा की समस्याओं और उनके करियर से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। संगठन ने डूसू की सभी चार प्रमुख सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है।

क्या हैं ABVP के बड़े वादे?

एबीवीपी के घोषणापत्र में सुरक्षित और सुलभ छात्र आवास को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। संगठन का कहना है कि विद्यार्थियों, खासकर बाहर से दिल्ली आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित रहने की व्यवस्था जरूरी है।

घोषणापत्र में नए छात्रावासों के निर्माण, छात्राओं के लिए पर्याप्त हॉस्टल, छात्र आवास प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन शुरू करने जैसे वादे किए गए हैं। इसके अलावा पीजी और छात्रावासों में सुरक्षा जांच, अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन तथा स्वच्छता, पेयजल और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया गया है।

महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस

डूसू चुनाव में महिला सुरक्षा को भी एबीवीपी ने अपने एजेंडे में प्रमुख स्थान दिया है। घोषणापत्र में पिंक बूथ, सुरक्षा गश्त, महिला सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता और बेहतर प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही गई है।

छात्राओं के लिए कॉमन रूम, सैनिटरी नैपकिन मशीन और स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्री-रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। साथ ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

एबीवीपी ने आंतरिक शिकायत समिति और शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने का भी वादा किया है।

दिव्यांग और अन्य जरूरतमंद विद्यार्थियों पर भी जोर

घोषणापत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम परिसर और सहायक तकनीक उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सहायता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े परामर्श एवं जागरूकता केंद्रों को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा गया है।

एबीवीपी का दावा है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य विश्वविद्यालय में अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर और समान अवसर सुनिश्चित करना है।

परीक्षा और रिजल्ट को लेकर भी वादे

विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने समय पर और पारदर्शी परीक्षा परिणाम जारी करने का मुद्दा उठाया है। घोषणापत्र में पूरक परीक्षाओं की व्यवस्था, उत्तर पुस्तिकाएं देखने की सुविधा, आंतरिक मूल्यांकन में पारदर्शिता और विद्यार्थी-अनुकूल परीक्षा व्यवस्था का उल्लेख है। इसके अलावा डिग्री समय पर उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है।

डीयू में रोजगार और इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाने का इरादा

एबीवीपी ने डूसू चुनाव में विद्यार्थियों के भविष्य और रोजगार को भी प्रमुख मुद्दा बनाया है। घोषणापत्र में रोजगार मेले, कंपनियों और शोध संस्थानों से संपर्क, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाने की बात कही गई है। संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देने के साथ नवाचार और उद्यमिता के लिए बेहतर माहौल तैयार करने का भी वादा किया है।

यानी एबीवीपी के चुनावी एजेंडे में सिर्फ कैंपस की सुविधाएं ही नहीं, बल्कि डीयू के विद्यार्थियों को पढ़ाई के बाद करियर के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का मुद्दा भी शामिल है।

सत्य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षित आवास को बनाया बड़ा मुद्दा

एबीवीपी ने अपने चुनावी अभियान में सुरक्षित छात्र आवास के मुद्दे को विशेष रूप से उठाया है। संगठन ने सत्य निकेतन हादसे का उल्लेख करते हुए छात्रावास और पीजी में सुरक्षा मानकों को प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत बताई है। नए हॉस्टल, फायर सेफ्टी, सुरक्षा जांच, हेल्पलाइन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े वादे इसी मुद्दे को चुनावी बहस के केंद्र में लाने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं।

यश डबास बोले- घोषणापत्र विद्यार्थियों की जरूरतों से जुड़ा

एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यश डबास ने कहा कि ‘अ-आवास, भा-भागीदारी, वि-विश्वास और प-परिणाम’ विद्यार्थियों की रोजमर्रा की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं से जुड़े काम की दिशा को स्पष्ट करते हैं।

उन्होंने सुरक्षित आवास, महिला सुरक्षा, निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी, बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था और रोजगार के अवसरों को प्रमुख मुद्दा बताया। यश डबास ने विद्यार्थियों से एबीवीपी के पूरे पैनल को 7-3-3-3 पर मतदान करने की अपील की है।

ईशू मौर्य: फैसलों में विद्यार्थियों की आवाज जरूरी

उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी ईशू मौर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़े फैसलों में विद्यार्थियों की आवाज को उचित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम परिसर, समान अवसर और शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने को प्राथमिकता बताया।

रिया छाबड़ी: छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल पर जोर

सचिव पद की प्रत्याशी रिया छाबड़ी ने महिला सुरक्षा को सुरक्षित विश्वविद्यालय की बुनियादी जरूरत बताया। उन्होंने बेहतर रोशनी, सुरक्षा गश्त, पिंक बूथ, कॉमन रूम, सैनिटरी नैपकिन और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने शिकायतों के प्रभावी समाधान की व्यवस्था को भी जरूरी बताया, ताकि छात्राएं बिना भय के अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे सकें।

लक्ष्यराज सिंह: पढ़ाई के साथ करियर पर भी फोकस

संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी लक्ष्यराज सिंह ने समयबद्ध परिणाम और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के साथ रोजगार, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, डिजिटल स्किल और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने की बात कही। उनका कहना है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव देने के साथ उनके भविष्य के लिए भी अवसर तैयार करना जरूरी है।

ABVP का दावा

एबीवीपी दिल्ली प्रांत के प्रदेश सचिव सार्थक शर्मा ने कहा कि संगठन सकारात्मक अभियान के साथ विद्यार्थियों के बीच पहुंच रहा है और उनकी समस्याओं पर संवाद कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि विद्यार्थियों के बीच एबीवीपी को मिल रहे समर्थन के आधार पर इस बार संगठन डूसू चुनाव में क्लीन स्वीप करेगा।

DUSU Election 2026: वादों के साथ जीत का लक्ष्य

एबीवीपी का घोषणापत्र देखें तो इस बार संगठन ने डूसू चुनाव में छात्र आवास, महिला सुरक्षा, छात्र प्रतिनिधित्व, परीक्षा सुधार और रोजगार को अपनी चुनावी रणनीति का आधार बनाया है। घोषणापत्र के जरिए एबीवीपी ने कैंपस की तत्काल समस्याओं से लेकर विद्यार्थियों के भविष्य तक कई मुद्दों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि चुनावी अभियान के दौरान ये मुद्दे विद्यार्थियों के बीच कितना असर डालते हैं और एबीवीपी अपने 4-0 के लक्ष्य को हासिल कर पाती है या नहीं।