अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह-सुबह आपके आसपास के शिक्षक अपनी वाहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूल जाते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के एक शिक्षक घने जंगलों से होकर पांच किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं, वह भी महज एक छात्र को पढ़ाने के लिए। घने जंगल में संकरा रास्ता है, जहां कभी-कभी जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं।

पिछले 13 सालों से 55 वर्षीय शिक्षक जीवन मिथारी कोल्हापुर जिले के गगनबावड़ा तालुका में स्थित कवलटेक धनगरवाड़ा नाम के एक दूर-दराज गांव के जिला परिषद स्कूल पैदल जा रहे हैं।

गांव में बिजली जैसी सुविधा नहीं

इस छोटे से गांव में आजादी के 80 साल बाद भी बिजली नहीं हैं, सड़कें न होने के कारण यहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकतीं। सबसे नजदीकी सड़क से 2.5 किमी दूर होने के कारण जीवन मिथारी को स्कूल आने-जाने के लिए रोजाना पांच किमी पैदल चलना पड़ता है।

2013 से पढ़ा रहे शिक्षक

शिक्षक जीवन मिथारी ने कहा, “मैं 26 जुलाई 2013 को वहाँ गया था। तब से मैं वहाँ लगातार काम कर रहा हूँ।”

वहाँ ट्रांसफर होने से पहले, जीवन मिठारी कोल्हापुर जिला प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके थे। उन्होंने बताया कि उनके साथी शिक्षकों ने एक बार कहा था कि उनके जैसे प्रभावशाली लोग आम तौर पर अच्छी कनेक्टिविटी वाले स्कूलों में पोस्टिंग ले लेते हैं, जबकि दूसरों को मुश्किल और दूर-दराज की जगहों पर काम करना पड़ता है।

शिक्षक ने बताया, “मैंने कहा था कि मैं जाऊँगा।” उन्होंने बताया कि उन्होंने ही ट्रांसफर करवाया था और इस दूर-दराज के स्कूल को चुना था।

इसलिए कम हो गए छात्र

पीटीआई के मुताबिक, कभी इस स्कूल में काफी अधिक छात्र हुआ करते थे। कवलटेक धनगरवाड़ा और आनंदुर धनगरवाड़ा से मिलकर बने इस छोटे से गाँव में पहले 70 से 100 परिवार रहते थे। लेकिन 2000 के बाद, रोजगार की तलाश में कोल्हापुर शहर की ओर पलायन के कारण यहाँ की आबादी धीरे-धीरे कम हो गई, जिससे बच्चों की संख्या भी घट गई।

इस साल, आधिकारिक तौर पर जीवन मिठारी के पास सिर्फ एक छात्रा है, छात्रा का नाम स्वरा बोडाके है, जो तीसरी कक्षा में है। हालांकि उसकी छोटी बहन, वह भी क्लास में आती है क्योंकि गाँव में कोई आंगनवाड़ी नहीं है, लेकिन वह आधिकारिक छात्रा नहीं हैं क्योंकि वह अभी छोटी है। उम्मीद है कि वह अगले साल वह पहली कक्षा में एडमिशन लेगी।

हालाँकि, कम दाखिलों के बावजूद जीवन मिठारी का समर्पण कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, “भले ही मेरे बच्चे कम हों, मुझे अपना काम तो करना ही है।”

जोखिम भरा है रास्ता

हालांकि जंगल का रास्ता काफी जोखिम भरा हैं। इस रास्ते पर, तेंदुए और दूसरे जंगली जानवर अक्सर देखे जाते हैं। जीवन मिथारी ने रास्ते में गौर से हुई मुलाकातों को याद करते हुए बताया कि ग्रामीणों ने उन्हें सिखाया था कि जानवर के अकेले होने या झुंड में होने पर अलग-अलग तरह से कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने कहा, “आखिरकार, हम उनके इलाके में ही तो जा रहे हैं।”

एक और घटना में, बस्ती के पास एक तेंदुए ने एक युवा बैल को मार डाला। इसके बाद वन अधिकारियों ने एक ट्रैप कैमरा लगाया और उस जानवर की सैकड़ों तस्वीरें लीं। जीवन मिथारी को सलाह दी गई कि वे स्कूल आते-जाते समय रास्ते में कहीं बैठें या रुकें नहीं।

शिक्षक ने कहा, “मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे भी डर लगता है। लेकिन समय के साथ, अब इसकी आदत हो गई है।”

बच्चों के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जीवन मिथारी के अनुसार, धुंडावाड़े में सबसे पास के स्कूल तक जाने के लिए छोटे बच्चों को रोजाना लगभग 11 किलोमीटर का सफर करना होगा। मॉनसून के दौरान, 6 से 9 साल के बच्चों के लिए ऐसा सफर करना बहुत मुश्किल होगा। जीवन मिथारी मई 2029 में रिटायर होंगे। उन्होंने कहा कि इतना लंबा पैदल चलना अब रोजाना की कसरत जैसा हो गया है।

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