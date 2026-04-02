What is 147 Study Formula and rule: देशभर में इस वक्त बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों के बाद स्टूडेंट्स या तो आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स ने तो अभी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर 147 study rule (147 स्टडी फॉर्मूला) काफी वायरल हो रहा है, जिसे बोर्ड एग्जाम की तैयारियों या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सीक्रेट और स्मार्ट तरीका बताया जा रहा है।

क्या है 147 स्टडी फॉर्मूला?

147 स्टडी फॉर्मूले की मदद से जिन छात्रों ने अपनी तैयारी को बहुत आसान बनाया है उनके रिव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये फॉर्मूला है क्या और कैसे काम करता है? अगर आपके भी मन में ये सवाल कौंध रहा है तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी इस आर्टिकल में देंगे। दरअसल, ये 147 स्टडी फॉर्मूला एक ऐसी ट्रिक है जिसकी मदद से कुछ भी पढ़ा हुआ लंबे समय तक दिमाग में रहता है और स्टूडेंट इसे याद रख पाते हैं। वैसे ये फॉर्मूला सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो पढ़ने का शौकीन होता है।

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147 स्टडी फॉर्मूला याददाश्त (Memory) बढ़ाने का एक साइंटिफिक तरीका है। इस फॉर्मूले को डेली रूटीन में रखने से हम काफी कुछ पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए इसका मतलब और इसका पैटर्न आपको समझाते हैं।

147 स्टडी फॉर्मूले के मुख्य बिंदु:-

1- (शुरुआती रिविजन/पढ़ाई)

किसी भी दिन आप जो नया टॉपिक या नया चैप्टर शुरू करते हैं या उसे पहली बार पढ़ते हैं तो उसे इस फॉर्मूले का Day 1 माना जाता है। इस फेज में आपका पूरा ध्यान टॉपिक को रटने के बजाय उसे गहराई से समझने (Conceptual Understanding) पर होना चाहिए।

4 – (चौथे दिन, दूसरी रिवीजन)

जो भी आपने पहले दिन पढ़ा है उसे पढ़ने के ठीक चौथे दिन फिर से रिवाइज्ड करना है। रिसर्च बताती हैं कि इंसान पढ़ी हुई जानकारी का एक बड़ा हिस्सा 24 से 72 घंटों के भीतर भूल जाता है। चौथे दिन का रिवीजन उस पढ़ाई को फिर से दिमाग में ताजा कर देता है।

7- (सातवां दिन- तीसरा रिवीजन)

पहले दिन जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसे उस दिन के बाद चौथे दिन के बाद फिर से हफ्ते के आखिर में यानी सातवें दिन पढ़ना है। इस बार आपको बहुत कम समय लगेगा क्योंकि आप इसे पहले दो बार पढ़ चुके हैं। यह तीसरा फेज जानकारी को आपकी स्थायी याददाश्त (Permanent Memory) में लॉक कर देता है।

कैसे काम करती है ट्रिक?

किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने का यह एक साइंटिफिक तरीका है। हमारा माइंड दो तरह की याददाश्त पर काम करता है। इसमें एक शॉर्ट-टर्म (Short-term) और दूसरा लॉन्ग-टर्म (Long-term) है। जब हम किसी भी जानकारी को पहली बार पढ़ते हैं तो वह शॉर्ट-टर्म मेमोरी में रहती है और अगर उसे दोबारा न दोहराया जाए तो दिमाग उस जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से हटा देता है और अगर हम ऊपर दिए गए फॉर्मूले के आधार पर उसे रिवाइज करते हैं तो यह जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है।

सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है यह ट्रिक?

फरवरी और मार्च महीने में देशभर के अंदर स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम दिए हैं। बोर्ड एग्जाम के दौरान छात्रों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और अब यह फॉर्मूला सोशल मीडिया पर इसीलिए वायरल है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इसी फॉर्मूले पर चलने की नसीहत छात्रों को दे रहे हैं।

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई टॉपर छात्रों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं जिसमें बताया गया है कि यह फॉर्मूला सच में काम करता है और इससे किसी टॉपिक को बार-बार रटने की जरूरत नहीं पड़ती।

यह फॉर्मूला अब उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित हो सकता है जो बोर्ड एग्जाम के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं। UPSC, JEE, और NEET जैसे एग्जाम्स में इस ट्रिक का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है।