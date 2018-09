यूपी: सपा नेता की गोली मारकर हत्या, आरोपी को भगाने में पत्नी ने ही की मदद!

उत्तर प्रदेश में संभल जिले के चंदौसी में अज्ञात हमलावर ने समाजवादी पार्टी के नेता की घर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी वारदात स्थल से तुरंत फरार हो गया। मृतक के सभासद भाई का कहना है कि उसे शक है कि भाभी ने अपने प्रेमी संग मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। घटना के वक्त घर में मौजूद नौकर ने बताया कि हत्यारा पहले से ही घर में मौजूद था। सपा नेता चंद्रपाल माली (35) के हत्यारे को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो उनकी पत्नी ने कंधे पर काट लिया, इससे पकड़ ढीली हो गई और आरोपी भाग गया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी और घर के नौकर से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हत्यारे और मृतक की पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

चंद्रमाल माली प्लाटिंग का काम करते थे। वारदात से कुछ घंटे पहले वह अपने नौकर के साथ साइट पर गए थे और शाम को करीब सवा चार बजे वापस लौट आए। इस दौरान किसी ने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी सोना ने दरवाजा खोला और वह बाथरूम में चली गई। नौकर भी दूसरे कमरे में था और चंद्रपाल अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गए। मृतक के भाई और सभासद मनोज माली के मुताबिक करीब दस मिनट बाद अचानक बेड के पास स्टोर का दरवाजा खुला, वहां से किसी ने झांका। इस पर चंद्रपाल की नजर उस शख्स पर पड़ गई। वह उसे पकड़ने के लिए उठे तो उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। चंद्रपाल सामने आया तो उसे गोली मार दी। गोली उनके गले पर लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

खबर है कि गोली की आवाज सुनकर नौकर दौड़कर बाहर आया और उसने आरोपी को पकड़ लिया। इसी बीच बाथरूम से बाहर आई सोनी ने नौकर के कंधे पर काट लिया और आरोपी भागने में कामयाब हो गया। अपने बचाव में पत्नी का कहना है कि जब वह बाथरूम से बाहर तो नौकर ने उसे धक्का दे दिया था। इसी दौरान हत्यारा भाग गया। चूंकि मृतक की पत्नी और नौकर दोनों के बयान अलग-अलग हैं इसलिए दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है।

Sambhal: A Samajwadi Party worker was allegedly shot dead by an unidentified person, yesterday. Yamuna Prasad, SP Sambhal says, ‘he was shot by an unknown person at his residence. We are registering the case. Investigation is underway.’ pic.twitter.com/HnAMogTJ0S

— ANI UP (@ANINewsUP) September 15, 2018