अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना को 25 साल पूरे होने के बाद आज (6 दिसंबर) एक संगठन ने बाबरी विध्वंस को लेकर पोस्टर लगवाए हैं। न्यूज-18 की खबर के अनुसार पोस्टर्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने लगवाए हैं। संगठन के सदस्य मोहम्मद शाकिफ ने बताया, ‘हमने ये पोस्टर लगवाए हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद की आज 25वीं बरसी। है।’ शाकिफ ने आगे कहा, ‘हम किसी को उत्तेजित नहीं कर रहे। पिछले 25 वर्षों से हम उत्तेजित हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहते हैं। हमें अदालत पर पूरा भरोसा है।’ ये बात पीएफआई सदस्य ने सीएमएम-न्यूज18 से बाबरी विध्वंस के 25 साल पूरे होने के बाद कही है। संगठन जो पोस्टर्स लगवाए हैं उसमें बाबरी मस्जिद की 25वीं बरसी को ‘धोखे के 25 साल’ बताया गया है। पोस्टर्स में लिखा है कि कहीं हम भूल ना जाएं, बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करो।

बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना को आज (6 दिसंबर) पूरे 25 साल हो गए। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देशे के धार्मिक सौहार्द को हिलाकर रख दिया था। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कार सेवकों की लाखों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं हुईं। खुद उत्तर प्रदेश में भी जगह-जगह बड़े पैमाने पर दंगे हुए। इस घटना में सैकड़ों लोगों ने अपने अजीज (प्रिय) लोगों को खो दिया।

#RamMandirDebate — We have put up these posters because today is 25th anniversary of Babri demolition: Mohammad Shakif, Member, PFI to CNN-News18 on 25 Years of Babri Demolition pic.twitter.com/6a7TqUDd1E

#RamMandirDebate — We are not provoking anyone. From the last 25 years, we are agitated. We want justice from Supreme Court and we have full faith on the Court: Mohammad Shakif, Member PFI to CNN-News18 on 25 Years of Babri Demolition

