साक्षात्कार देते समय सावधानी से सुनें सवाल

नौकरी सरकारी हो या निजी क्षेत्र की, दोनों को पाने के लिए साक्षात्कार से गुजरना ही होता है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार नौकरी पाने में एक बाधा के रूप में सामने आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि रणनीति बनाकर साक्षात्कार की तैयारी की जाए तो सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी, जिन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, का कहना कि साक्षात्कार के दौरान कई प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। इनमें से कुछ के बारे में यहां बताया जा रहा है। सावधानीपूर्वक सुनें सवाल : किसी भी पूछे गए सवाल का उत्तर देने के लिए सबसे पहला कदम यह होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उस पर पूरा ध्यान दें और पूरी तरह से समझें कि सवाल का मर्म क्या है। यदि किसी कारणवश आप सवाल को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं तो ऐसी दशा में आप साक्षात्कार लेने वालों से बिना झिझके कहें ‘सर, मुझे क्षमा कीजिए’ या ‘सर, मैं सवाल को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया हूं’ आदि। सवाल को समझे बिना उसका गोलमोल उत्तर देने से ज्यादा बेहतर है कि आप साक्षात्कार लेने वालों से विनम्रतापूर्वक सवाल को दोहराने का आग्रह करें। उत्तर देने से पहले थोड़ी देर ठहरें : अपना उत्तर देने से पहले कुछ देर इंतजार करें। चुप्पी के ये क्षण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय आपको अपने विचारों को आकार प्रदान करने का अवसर मिल जाता है। इस दौरान आप सवाल को समझते हैं और तथ्यों, सूचनाओं, मतों आदि को याद करते हैं और अपने उत्तर को सही रूप देते हैं। अत: जरूरी है कि अपना उत्तर देने से पहले कुछ समय मौन रहें। शांति से उत्तर दें : यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि उत्तर देते समय उत्तेजना और कभी-कभी हो जाने वाली घबराहट के बावजूद, आप अपनी मानसिक स्थिरता और शांत मनोभाव बनाए रखें। यदि आपके सम्मुख कोई ऐसा सवाल रखा जाता है जिसे आप नहीं समझ सके या आप उसका उत्तर नहीं जानते हैं तो घबराएं नहीं या विचलित न हों। आप अपनी शांत मुद्रा और एकाग्रता बनाए रखें व सदस्यों से सवाल को फिर से पूछने या और अधिक स्पष्ट विनम्रतापूर्वक यह कहना ज्यादा उचित होगा कि ‘मैं इसका उत्तर नहीं जानता’। लेकिन किसी भी दशा में आप घबराएं नहीं या अपना मानसिक संतुलन न खोएं। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए : उत्तर संक्षिप्त, कसा हुआ और सटीक होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का ढीलापन नहीं होना चाहिए। इसमें असंबद्ध तथ्यों और विषय से हटे हुए उत्तरों के लिए कोई स्थान या अवसर नहीं है। आपका उत्तर केवल सवाल से संबंधित होना चाहिए। प्रस्तुति : सुशील राघव

