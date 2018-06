भारत के चीन में राजदूत गौतम बंबावाले ने शुक्रवार (8 जून) को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश पिछले साल हुए डोकलाम विवाद को पीछे छोड़कर बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए आगे बढ़ चुके हैं। राजदूत बंबावाले ने ये बात चीन के किंगदो में कही। वह आगामी 9-10 जून को होने जा रही 18वीं शंघाई सहकारी संगठन समिट के कार्यक्रम से पहले बोल रहे ​थे।

#WATCH Qingdao: Ahead of SCO Summit, Indian Ambassador to China, Gautam Bambawale, says, ‘There is no doubt that India-China relations have gone through a transformation after Wuhan informal summit, we have left #Doklam crisis behind & moved forward to better ties.’ pic.twitter.com/x1vzTS2zl5

