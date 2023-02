अप्रैल से सड़कों पर दौड़ेंगी बिजली चालित बसें

दिल्ली सरकार दूर-दराज के क्षेत्रों तक लोगों को पहुंचाने के लिए डीएमआरसी की बसों के बेड़े का अधिग्रहण करेगी।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस)।

दिल्ली मेट्रो अप्रैल से अपनी 100 फीडर ई-बसों का बेड़ा दिल्ली सरकार को सौंपना शुरू करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ये 100 ई-बस दिल्ली मेट्रो की ओर से शहर में चल रही इलेक्ट्रिक बसों का पहला बेड़ा है। फिलहाल, ये ई-बसें शहर में छह मार्गों पर चल रही हैं। ये फीडर बसें दूरदराज के क्षेत्रों तक सेवाएं प्रदान करेंगी। जिनमें डीएमआरसी स्मार्ट कार्ड से भी भुगतान स्वीकार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर के अंत में अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली सरकार जल्द ही दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच मजबूत करने के लिए डीएमआरसी की इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का अधिग्रहण करेगी। इसके बाद, कैबिनेट ने हाल में डीएमआरसी की 100 से अधिक मौजूदा इलेक्ट्रिक बसों का अधिग्रहण करने का फैसला किया और वहीं, इस साल परिवहन विभाग के तहत अतिरिक्त 380 फीडर बसों का संचालन करने का फैसला भी किया गया। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा था कि डीएमआरसी दिसंबर 2019 से शास्त्री पार्क और मजलिस पार्क डिपो से पूर्वी और उत्तरी क्लस्टर में फीडर ई-बसों का संचालन कर रही है। इन बसों को परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-माडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआइएमटीएस) के माध्यम से चलाया जाएगा। यह भी कहा था कि अतिरिक्त 380 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए छह स्टेशन-वेलकम, कोहाट एन्क्लेव, रिठाला, नांगलोई, मुंडका और द्वारका की पहचान की गई है। इन स्थानों पर डिपो का निर्माण डीएमआरसी द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा था कि परिवहन विभाग फीडर बसों को प्रति किलोमीटर के आधार पर संचालित करेगा, जहां आपरेटरों को दिन के दौरान तय की गई दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

