तुर्किये के हताय प्रांत में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके

तुर्किये के हताय प्रांत में सोमवार को 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस)।

तुर्किये की आपदा प्रबंधन एजेंसी ‘एएफएडी’ ने कहा कि 6.4 तीव्रता का भूकंप हताय प्रांत के डेफने शहर के आसपास केंद्रित था। ‘एनटीवी’ टेलीविजन ने कहा कि भूकंप के कारण कुछ क्षतिग्रस्त इमारतें ढह गईं, लेकिन किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। तुर्किये की सरकारी ‘अनादोलु’ एजेंसी ने कहा कि भूकंप के झटके सीरिया, जॉर्डन, इस्राइल और मिस्र में महसूस किए गए। तुर्किये और सीरिया में छह फरवरी को आए 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप में लगभग 45,000 लोग मारे गए थे। तुर्किये के अधिकारियों ने उसके बाद 6,000 से अधिक झटके दर्ज किए हैं।

