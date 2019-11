26/11 Stories of Strength Memorial LIVE Streaming Updates: राजनाथ सिंह, गडकरी और अमिताभ बच्चन कार्यक्रम में पहुंचे

26/11 Stories of Strength Memorial LIVE Streaming Updates: The Indian Express 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले की याद में ’26/11 Stories of Strength’ कार्यक्रम कर रहा है। हर साल की भांति इस साल भी इस इवेंट का आयोजन मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर चल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बतौर मुख्य अतिथि आ चुके हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा भी वहां मौजूद हैं।

26/11 Stories of Strength Watch LIVE Here from Mumbai Gateway Of India:

26/11 Stories of Strength के चौथे संस्करण में मुंबई के गेटवे आफ इंडिया पर आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक उन लोगों की बात होगी जो 2008 की उस भयानक मंजर से लड़ते हुए जीवित बचे थे। इसमें हम उनके साहस और दर्द से भरी प्रेरक जिंदगानियों का मार्मिक वृत्तांत सुनेंगे जिनका इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले एक दशक में साक्षात्कार किया है। ये कहानियां ना सिर्फ प्रेरक हैं बल्कि महात्मा गांधी का संदेश भी देती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस समूह के कार्यकारी निदेशक अनंत गोयनका ने बताया, “इनकी आवाज़ हमें याद दिलाती है कि आज के समय में भी जबकि लोग बंटे हुए हैं, ज्यादातर भारतीय उदारवादी मानसिकता के साथ एक हैं। उनके लिए देश सर्वोपरि है।’