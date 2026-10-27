Arunachal Pradesh Violence: सरकार की ओर से जब किसी बड़ी परियोजना को स्वीकृति दी जाती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी और उसके पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। मगर, इन सभी पहलुओं को लेकर अगर कोई आशंका पैदा होती है, तो विरोध के स्वर उठना स्वाभाविक है।

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देश्यीय पनबिजली परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में व्याप्त रोष भी इसी का नतीजा है, जो अब सड़कों पर उग्र प्रदर्शनों के रूप में सामने आ रहा है। ईस्ट सियांग जिले में बीते शुक्रवार की रात को भीड़ ने एनएचपीसी के कार्यालय और एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया।

साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित दो नेताओं के आवासों में तोड़फोड़ भी की गई। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया बल की दो कंपनियां राज्य में भेजी हैं। मगर सवाल है कि क्या परियोजना का विरोध कर रहे लोगों की चिंता और आशंकाओं का समाधान सुरक्षाबलों की सख्ती से हो पाएगा? क्या सरकार की ओर से संवाद के जरिए लोगों को भरोसे में लेने की पहल नहीं की जानी चाहिए?

दरअसल, सियांग बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर उपजा विरोध विकास, स्थानीय लोगों के हित और पर्यावरण के बीच संतुलन से जुड़ा मसला है। क्षेत्र के लोग आशंकित हैं कि इस परियोजना के तहत बनने वाले बांध से उनके गांव और उपजाऊ कृषि भूमि जलमग्न हो जाएगी। साथ ही बड़ी संख्या में गांवों के लोगों का विस्थापन हो सकता है।

यहां के जनजाति समुदाय का सियांग घाटी से गहरा सांस्कृतिक तथा आजीविका का जुड़ाव है। उन्हें डर है कि यह परियोजना उनके पारंपरिक जीवन और संस्कृति को नष्ट कर देगी। यह क्षेत्र चूंकि हिमालयी पट्टी में आता है, इसलिए भूकंप की दृष्टि से भी इस परियोजना को संवेदनशील माना जा रहा है। ऐसे में यह सवाल अहम है कि क्या विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा सकता है?

व्यापक स्तर पर विरोध को देखते हुए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह परियोजना से जुड़ी आशंकाओं का समाधान संवाद, भरोसे और जनभागीदारी से निकालने की कोशिश करे। इसके बजाय क्षेत्र में सुरक्षाबलों की अतिरिक्त तैनाती स्थानीय लोगों में नाराजगी को और बढ़ा सकती है। इसमें दोराय नहीं कि सियांग नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन की संभावनाएं जुड़ी हैं। इसके अलावा जल संसाधनों के प्रबंधन और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में भी इससे मदद मिलने की उम्मीद है।

मगर यह परियोजना तभी सार्थक मानी जाएगी, जब स्थानीय लोगों के हितों को भी इससे जोड़ा जाए। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है, जब अरुणाचल में सीमा पर चीनी सेना की अवैध गतिविधियों से तनाव बना हुआ है। हाल ही में आइटीबीपी के महानिदेशक ने इस चिंता को रेखांकित किया था। ऐसे में विरोध प्रदर्शनों की संवेदनशीलता और स्थानीय लोगों के अधिकारों एवं हितों की अनदेखी करना उचित नहीं होगा।

इसे केवल विकास विरोधी मानसिकता मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। सरकार को परियोजना के संभावित लाभ, नुकसान, विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित सभी मसलों पर स्थानीय लोगों से नियमित संवाद कर उन्हें विश्वास में लेने की कोशिश करनी चाहिए।

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