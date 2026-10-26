Delhi Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या बन गई है, जिसके समाधान के लिए अपनाए जा रहे तमाम उपाय कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। हर साल सर्दी के मौसम में यहां की हवा में सांस लेना जोखिम भरा हो जाता है। कई बार तो वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाती है।

सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विशेष नीतियां और नियम बनाए गए हैं, जिन्हें परिस्थितियों की लिहाज से सख्त करने के प्रयास भी होते रहे हैं। इनमें निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, वाहनों पर पाबंदियां, सड़कों पर पानी का छिड़काव और आसपास के राज्यों में पराली जलाने पर रोक लगाने के उपाय प्रमुख हैं।

मगर इस सबके बावजूद यहां की हवा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भी इसकी तस्दीक की गई है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में वर्ष 2022 में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) में संशोधन के बाद पिछले चार साल में सर्दी के दौरान वायु गुणवत्ता में सतत सुधार नहीं हुआ है।

इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केवल तात्कालिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसके मूल कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत अध्ययन और उसके नतीजों के अनुरूप कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। राजधानी में सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने का वैज्ञानिक पहलू तापमान में गिरावट, हवा की धीमी गति और वातावरण में नमी बढ़ने से प्रदूषक कणों का लंबे समय तक जमीन के करीब बने रहना है।

इससे हवा में धूल, धुआं और हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और पराली जलाने जैसी गतिविधियां स्थिति को गंभीर बनाती हैं।

मगर सवाल है कि जब इन ज्ञात कारणों के अध्ययन के बाद ही दिल्ली में ग्रैप की व्यवस्था लागू की गई है और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर रोक लगाने को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं, तो फिर क्या वजह है कि स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है? सीआरईए की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चार साल के दौरान विभिन्न तरह के उपायों के तहत बार-बार कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद शहर में प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना रहा।

ऐसे में यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्या दिल्ली में प्रदूषण के ज्ञात कारणों के अलावा भी कोई ऐसे स्रोत हैं, जो हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं? या फिर जो योजनाएं और नियम बनाए जाते हैं, उन्हें सरकारी कागजों से बाहर निकालकर जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने में ईमानदारी, पारदर्शिता और इच्छाशक्ति का अभाव है! जाहिर है कि प्रदूषण किसी एक शहर या राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता, इसलिए इसका समाधान भी सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों के बीच आपसी समझ एवं समन्वय का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा सिर्फ सर्दी के मौसम में प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित नीतियों, नियमित निगरानी, प्रभावी कार्रवाई और जवाबदेही की भी आवश्यकता है।

साथ ही आम लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाना होगा। स्वच्छ हवा हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है और इसे संरक्षित रखने का दायित्व सरकार और समाज दोनों का है।

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इस सवाल को केंद्र में ला दिया है कि जांच एजेंसी की ताकत का पैमाना केवल छापे, गिरफ्तारियां और संपत्तियों की कुर्की नहीं, बल्कि निष्पक्ष पड़ताल और अदालत में आरोपों का साबित होना भी है। पढ़िए पूरी खबर…