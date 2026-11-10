उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में छह युवकों की जिंदा जलकर मौत केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के दावों और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल है। हरियाणा के हिसार से हरिद्वार जा रहे छह युवकों की कार तड़के पथ-विभाजक और बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। देखते ही देखते उसमें आग लगी और छह जिंदगियां खत्म हो गईं।

खबरों के मुताबिक, कार की रफ्तार अधिक थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार निस्संदेह जानलेवा है, पर जिस राजमार्ग पर कार पथ-विभाजक से टकराई, वहां बिजली का खंभा सड़क के इतने करीब क्यों था कि वह मौत का सामान बन गया? सड़कें बनाते समय सुरक्षित दूरी और परावर्तक संकेतकों के मानक कहां गए? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी स्वीकार कर चुके हैं कि सड़क की बनावट और अभियांत्रिकी संबंधी खामियां हादसों की वजह बनती हैं। फिर भी सड़क निर्माण और रखरखाव में सुरक्षा के मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती?

इस हादसे का एक भयावह पहलू यह है कि कार में आग लगने के बाद भीतर फंसे लोग बाहर नहीं निकल सके। घटना की जांच के बाद इसके कारण शायद साफ होंगे। मगर आधुनिक कारों में टक्कर के बाद दरवाजों के स्वचालित तरीके से बंद होने या उनके जाम होने की आशंका भी वाहन में फंसे लोगों की मौत का एक कारण बन रहे हैं।

वाहन निर्माता कंपनियों और नियामक संस्थाओं से पूछे जाने की जरूरत है कि आग लगने अथवा दुर्घटना के बाद आपात स्थिति में दरवाजा खोलने और यात्रियों के बाहर निकलने की व्यवस्था कितनी भरोसेमंद है। सड़क सुरक्षा के नाम पर नियम, अभियान व जागरूकता कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन दुर्घटनाओं के बाद व्यवस्थागत जवाबदेही तय नहीं हो पाती।

सड़क की खामियां, संकेतकों की कमी, आपातकालीन सहायता, वाहनों की सुरक्षा और रफ्तार पर नियंत्रण की प्रणाली आदि की भी जांच होनी चाहिए। सड़क सुरक्षा प्रशासनिक जवाबदेही, इंजीनियरिंग गुणवत्ता और वाहन सुरक्षा का संयुक्त प्रश्न है। अक्सर देखने को मिलता है कि हादसों की जांच वास्तव में कारण खोज कर उन्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी टालने के लिए होती है।