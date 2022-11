way of communication: संवाद का रास्ता

इंडोनेशिया के बाली द्वीप में ताइवान जैसे गंभीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो संवाद हुआ, उससे लगता नहीं कि इस समस्या का जल्द कोई हल निकल पाएगा।

Joe Biden and XI Jinping Meet: जी-20 समिट में जो बाइडेन और शी जिनपिंग ने की मुलाकात (Photo- ANI)

