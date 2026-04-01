उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल में मोबाइल चोरी के संदेह में एक किशोर की लाठी-डंडे से पीट कर हत्या कर देने की घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ सरकार सुशासन की दुहाई देती है, तो दूसरी ओर भीड़तंत्र लोगों की जान लेने पर उतारू रहता है।

समाज में शक के आधार पर किसी की हत्या कर देने की प्रवृत्ति जिस तरह बढ़ रही है, वह गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि लोग अपना विवेक, धैर्य और संवेदना खो रहे हैं। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से जमीनी स्तर पर कड़े एवं प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

अगर किसी व्यक्ति पर अपराध में संलिप्त होने का संदेह हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अराजक तरीके से किसी व्यक्ति की इस कदर पिटाई करना कि उसकी जान चली जाए, इसका अधिकार भीड़ को किसने दिया है?

वाराणसी में हुई घटना बताती है कि जिन लोगों ने किशोर की जान ली, उनमें कानून का कोई खौफ नहीं था। क्या इसी को सुशासन कहा जाएगा? इस घटना से यह बात भी उजागर होती है कि हमारे मानवीय मूल्य और सामाजिक संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है।

अगर किसी किशोर को सरेआम निर्ममता से पीटा जा रहा था, तो क्यों नहीं आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि इस घटना में आरोपी किशोर को घर से बुलाकर ले गए और फिर सड़क पर उसकी बुरी तरह पिटाई की। स्पष्ट है कि उस दौरान आसपास कई लोग मौजूद रहे होंगे, लेकिन सभी तमाशबीन बने रहे।

सवाल है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लोगों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस जब तक इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार एवं संवेदनशील तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद भी धुंधली ही रहेगी।