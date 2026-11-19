उत्तराखंड में यात्रियों से भरी एक बस के खाई में गिर जाने और उसमें कई लोगों की मौत की घटना से एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि पहाड़ी राज्यों में एक से दूसरी जगह जाना एक तरह से जोखिम का सफर बनता जा रहा है। यह दुर्घटना पिछले कुछ समय से लगातार हो रहे सड़क हादसों की सिर्फ एक कड़ी है, जिसमें चालक की मामूली गलती, लापरवाही या फिर सड़क की स्थिति की वजह से नाहक ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

गौरतलब है कि मंगलवार को हरिद्वार से जोशीमठ जा रही एक बस बदरीनाथ उच्चमार्ग पर अनियंत्रित होकर सौ मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें नौ लोगों की जान चली गई और पच्चीस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

वहीं उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग में सोमवार की देर शाम बांसवाड़ा-कंडारा मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन बेलगाम होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में चार की मौत हो गई, जबकि छह घायल हो गए। इसके अलावा, राज्य में अलग-अलग हादसों में सत्रह लोगों की जान चली गई, जबकि पैंतीस लोग घायल हो गए।

जाहिर है, एक-दो दिनों के भीतर हुए हादसों के इस सिलसिले ने फिर से यह सोचने की जरूरत को रेखांकित किया है कि आखिर पहाड़ी राज्यों में इस तरह के हादसे बार-बार क्यों सामने आते हैं। ताजा हादसों के बाद संभव है कि सरकार की ओर से घटनाओं की जांच कराने, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की जाए, लेकिन इस तरह की औपचारिकताओं के कुछ ही समय बाद सड़कों पर फिर से पूर्ववत चलने लगता है। ऐसा लगता है कि सरकारी महकमे आगे फिर कोई हादसा होने का इंतजार करने लगते हैं।

सवाल है कि अगर पहाड़ी राज्यों में होने वाले हादसों की वजहों की पहचान हो गई है, तो उसे दूर करने की कोशिश को लेकर सरकार किस हद तक ईमानदार और गंभीर है। इन इलाकों में सड़क के एक तरफ ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, तो दूसरी ओर कई हजार फुट गहरी खाई। क्या ऐसे इंतजाम किए जाते हैं कि अगर कोई वाहन सड़क पर चलते हुए अनियंत्रित हो जाए, तो उसके खाई में गिरने से रोकने के लिए सड़क किनारे सुरक्षा दीवार जैसी व्यवस्था हो?

विडंबना यह है कि पिछले कुछ समय से इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, जिन्हें सावधानी रख कर टाला जा सकता था। मगर एक समस्या जहां सड़क पर हादसों के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर वाहन चलाते हुए चालक की हड़बड़ी को लेकर सावधान न रहने की है, वहीं सड़कों की बनावट भी कई बार हादसों की तीव्रता को त्रासद बना देती है।

खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में सड़कों के किनारे खाई की तरफ ‘पैराफिट’ या सुरक्षा दीवार और ‘क्रैश बैरियर’ का पुख्ता इंतजाम कई वैसे हादसों की आशंका या उसमें मौतों की संख्या को कम कर सकती है, जिनमें चालक से कोई मानवीय चूक की संभावना रहती है।

इसके अलावा, सड़क पर वाहन चलाने व यात्रियों को ले जाने से संबंधित कायदों पर सख्ती का दायरा प्रशासन से लेकर खुद वाहन चालकों तक के लिए अनिवार्य होना चाहिए। सिर्फ अच्छी सड़कें सुरक्षित सफर को सुनिश्चित नहीं कर सकतीं। जरूरी यह है कि हादसों पर काबू पाने और जोखिमरहित सफर के लिए हर नियम लागू करने के साथ सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भी बेलगाम होने से रोका जाए।