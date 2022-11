नाहक विवाद

अलग-अलग देशों में संबंधों के अपने तकाजे होते हैं और कई बार वे किसी बेहद नाजुक छोर से जुड़े होते हैं।

फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर विवादों में आ गई है। (Image: indian express)

पढें संपादकीय (Editorial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram