अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र को ऐसी पंचायत के रूप में जाना जाता रहा है, जहां दुनिया भर के विवादों पर चर्चा होती है, अलग-अलग देश अपनी शिकायतों और समस्याओं को साझा करते हैं और वहां से हल का रास्ता निकलने की उम्मीद की जाती है। मगर पिछले कुछ सालों से वैश्विक स्तर पर युद्ध रोकने, खत्म करने या अन्य कई मसलों को सुलझाने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका जिस स्तर पर कमजोर होती दिखी है, उससे यह सवाल उठा है कि क्या इस संगठन को फिर से अपनी नीतियों और दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की जरूरत है।

विडंबना यह है कि कई बार उसकी कुछ रिपोर्ट को तैयार करते हुए विचित्र लापरवाही बरती जाती है, जिसमें दर्ज ब्योरे न केवल सवालों के कठघरे में होते हैं, बल्कि उससे उसकी छवि पर भी विपरीत असर पड़ता है। गौरतलब है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक रिपोर्ट ‘मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संगठित अपराध और आतंकवाद में अंतर’ में कुख्यात दाऊद इब्राहिम की ‘डी-कंपनी’ को ‘भारत-स्थित’ बताया गया।

जबकि भारत को कठघरे में खड़ी करने वाली इस रिपोर्ट में जो कहा गया, उसका तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है। सच यह है कि दाऊद इब्राहिम को जब 2003 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध सूची में शामिल किया था, उससे काफी पहले ही वह भारत छोड़ चुका था। आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से आई बातों के आधार पर वैश्विक स्तर पर राय बनती है और फिर कई बार उसी के मुताबिक कूटनीतिक समीकरण तय होते हैं।

इसलिए भारत ने उचित ही इस रिपोर्ट पर सख्त आपत्ति दर्ज की और इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए यह चेतावनी भी दी कि इस तरह की लापरवाही से संयुक्त राष्ट्र की छवि और साख को भारी नुकसान पहुंच सकता है। भारत ने पाकिस्तान की ओर संकेत करते हुए यह भी बताया कि दाऊद इब्राहिम का ठिकाना भी वहीं है, जहां अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन का पता चला था और उसे मार गिराया गया था।

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र में किसी संवेदनशील मसले पर तथ्यों से परे जाकर गलतबयानी की जाती है, तो इससे आखिर नुकसान खुद इस संगठन को ही होता है।