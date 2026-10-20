मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था और संगठित अपराध पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि अपराधी खुलेआम किसी लोकप्रिय शख्सियत को निशाना बनाने का दुस्साहस कर सकते हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से इस हमले की जिम्मेदारी लेने से यह प्रश्न भी अहम है कि आखिर जेल में बंद कोई सरगना बाहर की दुनिया में आपराधिक गतिविधियों को कैसे संचालित कर पा रहा है?

जाहिर है, पुलिस महकमे से जुड़े लोगों के साथ सांठगांठ के बिना यह संभव नहीं हो सकता। इससे यह बात भी स्पष्ट है कि केवल कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज देने से संगठित अपराध पर अंकुश नहीं लग पाएगा। जेलों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी होगी और सुरक्षा एजेंसियों को आपराधिक घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय उसकी साजिश का पहले ही पता लगाने की क्षमता विकसित करनी होगी।

गौरतलब है कि टाइगर श्रॉफ पर हमला रविवार शाम उस वक्त हुआ, जब वह कार से कहीं जा रहे थे। हालांकि वे सुरक्षित बच गए, लेकिन कार चालक और एक ऑटो चालक गोलीबारी में घायल हो गए। पुलिस ने इस घटना के बाद मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों हमलावरों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया।

मगर सवाल है कि पुलिस की ओर से घटना के बाद जो चुस्ती-स्फूर्ति दिखाई जाती है, वह साजिश को अंजाम देने से पहले उसका पता लगाने में नजर क्यों नहीं आती है? इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी की वारदातों में भी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ होने का दावा किया गया था।

हैरत की बात है कि लॉरेंस पिछले कई वर्षों से जेल में बंद है, इसके बावजूद अगर वह स्थानीय स्तर पर फैले संपर्कों के सहारे आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा है, तो यह सीधे तौर पर सुरक्षा तंत्र की नाकामी को दर्शाता है। कानून-व्यवस्था की असली परीक्षा केवल अपराधियों की धर-पकड़ में नहीं, बल्कि अपराध से पहले उसका पता लगाने और नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बहाल करने में है।