Tamil Nadu Library Consistency: पुस्तकालय किसी समाज की बौद्धिक चेतना का आधार होते हैं। वहां रखी किताबें केवल कागज के पन्ने नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव, विचार, शोध और ज्ञान का संचित रूप होती हैं। ऐसे में अगर पुस्तकालय की अलमारियों में ही नकली किताबें पहुंचने लगें, तो पाठकों पर क्या असर पड़ेगा?

तमिलनाडु के सरकारी पुस्तकालयों का यह मामला बेहद चिंताजनक है। मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया कि मदुरै के कलैगनार सेंटेनरी पुस्तकालय में ‘डेमोक्रेसी एंड पीपुल्स राइट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड’ नाम की पुस्तक अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज के नाम से रखी थी, जबकि उन्होंने उसे फर्जी बताया।

चर्चित तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती, जिन्हें भारथियार भी कहा जाता है, के नाम से भी ऐसी रचनाएं मिलीं, जिनका लेखन उनसे जोड़ना गलत था। अदालत ने इस बात पर वाजिब चिंता जताई है और इसे पाठकों के गुणवत्तापूर्ण जानकारी पाने के अधिकार का उल्लंघन माना है।

अदालत ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को प्राथमिकी दर्ज करने, संदिग्ध पुस्तकों को हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया। दरअसल, यह प्रकरण कुछ नकली किताबों तक सीमित नहीं है। लेखक पेरुमल मुरुगन ने कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलागम के लिए पुस्तकों की खरीद में कथित बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की ओर ध्यान खींचा था।

जांच में नकली पुस्तकों की खरीद के आरोप भी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुस्तक चयन में गुणवत्ता, प्रामाणिकता और जवाबदेही से समझौता नहीं किया जा सकता। शोधार्थी और जिज्ञासु पाठक पुस्तकालयों में इसलिए जाते हैं कि उन्हें प्रामाणिक सामग्री मिलेगी, अध्ययन को आधार मिलेगा और समझ विकसित होगी।

वे हर पुस्तक के लेखक, तथ्य और संदर्भ की अलग से जांच नहीं कर सकते। पुस्तकालय की मुहर उनके लिए भरोसे का संकेत होती है। जरूरी है कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी हो, पुस्तकों और लेखकों का स्वतंत्र सत्यापन किया जाए, चयन समितियों की जवाबदेही तय हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। पुस्तकालयों की अलमारियां कागज से भरना उपलब्धि नहीं।

वहां सत्य, विचार और प्रामाणिक ज्ञान होना जरूरी है। नकली किताबें पाठकों के साथ धोखा और समाज की ज्ञान-व्यवस्था तथा संस्कृति पर भी चोट हैं।

दुनिया भर में इस बात पर सहमति है कि अगर बढ़ते वैश्विक ताप के मसले पर जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो व्यापक स्तर पर इसके खमियाजे किसी न किसी रूप में सभी देशों को उठाने पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी करने वाले सभी देश इस पर गहरी चिंता जताते हैं। मगर हकीकत यह है कि बीते कई दशकों से लगातार वैश्विक ताप में इजाफे के कारणों और हल के उपायों पर सिर्फ चर्चा ही होती रही है। पढ़िए पूरी खबर…