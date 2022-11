राज्य बनाम राज्य

पूर्वोत्तर भारत में यह दूसरी बार है, जब दो राज्यों की पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी की और उसमें छह लोगों की जान चली गई।

Assam-Meghalay Border Clash: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए (Photo- ANI/FileI)

