इसमें कोई दो राय नहीं कि मतदाता सूची में सिर्फ वैध मतदाताओं के ही नाम रहने चाहिए। निर्वाचन आयोग ने इसी मकसद से अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के तहत लाखों वैसे मतदाताओं को सूची से बाहर किया, जो नियमों की कसौटी पर अपात्र पाए गए।

मगर अब कई स्तर पर मतदाता सूची से संबंधित जैसे ब्योरे सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि इसे तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में लगभग हर जगह बहुस्तरीय लापरवाही बरती गई और बहुत सारे वैध मतदाताओं को भी सूची से बाहर कर दिया गया।

इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश से एक अन्य गड़बड़ी का भी खुलासा हुआ है, जो एसआइआर की शुचिता पर सवालिया निशान लगाता है। दरअसल, विधान परिषद चुनावों में मतदाता सूची में कई लोगों के नाम अजीबोगरीब तरीके से लिख दिए गए।

मसलन, जिस मतदाता का नाम राम हित यादव है, उसका नाम ‘राम ने यादव को मारा’ कर दिया गया। जब इस तरह कुछ नामों में विचित्र विसंगतियों के मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो इस बारे में आयोग की ओर से सफाई आई कि यह तकनीकी त्रुटि और अनुवाद की गड़बड़ी की वजह से हुआ।

सवाल है कि मतदाता सूची की शुचिता के जिस सवाल को निर्वाचन आयोग प्रतिष्ठा का मसला बना कर एसआइआर को जरूरी बताने की कोशिश में लगा है, उसी के समांतर विधान परिषद चुनावों में वोट डालने वाले मतदाताओं के नाम में ऐसी गड़बड़ी को किस तरह देखा जाएगा।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में 10,470 प्रविष्टियों में अनियमितता का मामला भी उजागर हुआ है। यह छिपा नहीं है कि इस तरह की त्रुटियों का हवाला देकर कई राज्यों के लाखों मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जबकि इसकी जड़ में प्रक्रिया या फिर तंत्र की चूक थी।

पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरण में दावा करने के बाद पहले अवैध घोषित नब्बे फीसद से ज्यादा मतदाताओं को वैध पाया गया। अगर निर्वाचन आयोग के अपने तंत्र की लापरवाही या गलती की वजह से बड़ी संख्या में लोग मतदान के संवैधानिक अधिकार से वंचित रह गए, तो इसकी भरपाई कैसे होगी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

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