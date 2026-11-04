निर्वाचन आयोग की ओर से देश के अलग-अलग राज्यों में शुरू की गई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआइआर का घोषित मकसद यही है कि वैसे सभी लोगों को सूची से हटाया जाए, जो निर्धारित कसौटियों को पूरा नहीं करते हैं। जाहिर है, आयोग की इस सदिच्छा से किसी को भी असहमति नहीं होगी। मगर इस क्रम में लगभग सभी राज्यों से जिस तरह विसंगतियां सामने आई हैं, उसके मद्देनजर कई मायनों में समूची एसआइआर की कवायद ही सवालों के घेरे में दिखती है।

लाखों वैसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जो एसआइआर की प्रक्रिया के दौरान किसी वजह से आयोग की ओर से निर्धारित कसौटियों को पूरा नहीं कर सके या फिर उनके दस्तावेजों में कोई त्रुटि थी। स्वाभाविक ही बड़ी संख्या में मतदाताओं के बाहर होने के संदर्भ में विपक्षी दलों ने एसआइआर अभियान से विपरीत नतीजे सामने आने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांचों राज्यों में एसआइआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं की संख्या में 13.24 फीसद तक की कमी आई है। पुनरीक्षण से पहले इन पांचों राज्यों में मतदाताओं की संख्या लगभग 18.71 करोड़ थी, जो अब घटकर 16.43 करोड़ रह गई है।

इस तरह करीब 2.29 करोड़ लोगों को मतदाता सूची में शामिल होने के अपात्र घोषित किया गया। इनमें लगभग नब्बे फीसद मतदाता अकेले उत्तर प्रदेश के थे। सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में वैसे लोग सूची में कैसे मौजूद थे, जिन्हें अपात्र घोषित किया गया। संभव है कि निर्धारित कसौटियों को पूरा न कर पाने की वजह से ऐसा हुआ हो।

यह भी तथ्य है कि दूसरे कई राज्यों में भी इसी तरह लाखों लोग मतदाता सूची से बाहर हुए और इस मसले पर अब भी विवाद जारी है। मगर पश्चिम बंगाल में एसआइआर में जितने लोगों को सूची से बाहर किया गया, उस पर राजनीतिक दलों की ओर से सवाल उठाए जाने पर जब अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करके दावों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू हुई, तो जमा किए गए आवेदनों में नब्बे फीसद से ज्यादा लोगों को वैध मतदाता पाया गया और उनका नाम फिर से सूची में बहाल कर दिया गया।

ऐसे में यह उम्मीद स्वाभाविक है कि अगर दूसरे राज्यों में भी अपीलीय न्यायाधिकरण के जरिए दावों के निपटारे की व्यवस्था की जाती, तो शायद बहुत सारे वैसे लोगों को मतदाता सूची में फिर से जगह मिलती, जिन्हें एसआइआर में बाहर कर दिया गया। इसके अलावा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 के जरिए नया आवेदन देकर मतदाता सूची में दोबारा शामिल किए जाने के प्रयासों पर भी नाराजगी जताई थी। शीर्ष अदालत ने यह पूछा था कि अगर कोई पहले से ही मतदाता रहा है, तो फॉर्म 6 भरवाकर उसे नए वोटर के रूप में क्यों जोड़ा जा रहा है।

ऐसा लगता है कि सूची में केवल पात्र मतदाताओं को ही जगह देने के इस अभियान में वैसे लोगों को भी मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया, जो वास्तव में वैध वोटर थे। सवाल है कि अगर आयोग की प्रक्रियागत खामियों की वजह से बड़ी संख्या में लोग अपना वोट देने के हक से वंचित रह गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह स्थिति तब है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि वोट देना बेहद महत्त्वपूर्ण अधिकार है और इसे इतनी आसानी से नहीं छीना जा सकता।