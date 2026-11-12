रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने की एक और कूटनीतिक कोशिश शुरू हुई है। अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता फिर से आरंभ होना उम्मीद जगाता है। हालांकि, पहले दिन की बातचीत से ठोस नतीजे के संकेत नहीं मिले, मगर इतना जरूर है कि युद्ध के मैदान में उलझे देशों का बातचीत की मेज पर आना अहम है। जरूरत इस बात की है कि यह पहल महज कूटनीतिक औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि युद्ध समाप्त करने की दिशा में निर्णायक साबित हो।

इस वार्ता में रूस की प्रमुख चिंता नाटो के विस्तार और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर है। यूक्रेन चाहता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मिले, जिससे रूस भविष्य में हमला न कर सके। दूसरी ओर, रूस यूक्रेनी धरती पर पश्चिमी देशों की सैन्य मौजूदगी को सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। मगर किसी भी स्थायी शांति के लिए एक-दूसरे की सुरक्षा संबंधी आशंकाओं को समझना व व्यावहारिक समाधान तलाशना जरूरी है।

इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका और उसके सुझावों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। भारत शुरू से ही युद्ध समाप्त करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की वकालत करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार स्पष्ट किया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही, अनाज और ऊर्जा के निर्यात में बाधाएं दूर करने तथा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने जैसे व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। खाद्य गलियारों की संभावनाओं पर दोनों देशों से बातचीत भी इसी दिशा में खास पहल है।

इस युद्ध की कीमत केवल रूस और यूक्रेन नहीं चुका रहे, बल्कि पूरी दुनिया खाद्य, ऊर्जा और उर्वरकों की आपूर्ति में व्यवधान तथा आर्थिक अस्थिरता के रूप में खमियाजा भुगत रही है। इसलिए अबू धाबी में होने वाली बातचीत का लक्ष्य अस्थायी युद्धविराम नहीं, बल्कि टिकाऊ शांति होना चाहिए। दोनों पक्षों को गंभीरता से समझना होगा कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं होता।