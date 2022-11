return from kherson: खेरसान से वापसी

पिछले हफ्ते रूस जिस तरह से यूक्रेन के खेरसान इलाके को खाली करके उलटे पांव लौटने को मजबूर हुआ है, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं जंग के मैदान में वह कमजोर पड़ता जा रहा है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फोटो सोर्स: Reuters)।

