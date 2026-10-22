भारत में धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्त्व है। यहां प्रसिद्ध मंदिरों, तीर्थस्थलों, मेलों, धार्मिक यात्राओं और उत्सवों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस तरह के आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूत करते हैं। मगर जब ऐसे आयोजनों में भगदड़, आग लगने या अन्य हादसों के कारण लोगों की जान चली जाती है, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से उन्नीस लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बीते मंगलवार को बिहार के सीवान जिले में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से पांच बच्चों समेत कम से कम दस लोग बुरी तरह झुलस गए। ऐसे में चिंता की बात यह है कि एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, दूसरी ओर धार्मिक स्थलों और आयोजनों में हादसों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि इस तरह के आयोजनों और उनसे जुड़ी नीतियों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पहलू पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है?

गौरतलब है कि देश भर में धार्मिक स्थलों और अन्य जगह होने वाले धार्मिक आयोजनों में हादसों के पीछे लगभग एक जैसे कारण होते हैं। जांच में मुख्य तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का एक ही स्थान पर पहुंचना, सीमित जगह, संकरे रास्ते, भीड़ को नियंत्रित करने के माकूल इंतजाम न होना, बिजली-पानी की उचित व्यवस्था का अभाव और प्रशासनिक तालमेल की कमी जैसे कारक ही सामने आते हैं।

कई बार आयोजक श्रद्धालुओं की संभावित संख्या का सही अनुमान नहीं लगा पाते, जिस कारण प्रवेश और निकास के रास्ते तथा सुरक्षा व्यवस्था भीड़ के अनुपात में अपर्याप्त साबित होते हैं। कुछ मामलों में अफवाह की वजह से भी स्थिति बेकाबू हो जाती है। बिहार के सीवान में दुर्गा पूजा पंडाल में हुए आग के हादसे की स्पष्ट वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यह सवाल कायम है कि आपात स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वहां पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? ऐसे क्या कारण रहे कि आग लगने पर बच्चों और महिलाओं को तत्काल सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका?

पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के बाहर एक ट्रक से कुचले जाने पर पंद्रह श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। धार्मिक स्थलों पर आए दिन होने वाले हादसे व्यवस्था की खामियों और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही को उजागर करते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह के हादसों से कोई सबक नहीं लिया जाता है।

सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए जाते हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। मगर, बाद में जांच अक्सर ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। सवाल यह है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए पहले से प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती?

सरकार और प्रशासन धार्मिक आयोजनों में व्यवस्था का पूरा जिम्मा आयोजकों पर छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। ऐसे आयोजनों के लिए स्पष्ट और सख्त सुरक्षा मानक लागू किए जाने चाहिए। आयोजन की अनुमति देने से पहले श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या एवं स्थल की क्षमता, आपातकालीन प्रबंध और चिकित्सा सुविधाओं की जांच अनिवार्य की जानी चाहिए। आस्था का वास्तविक सम्मान तभी होगा, जब धार्मिक आयोजनों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित अपने घर लौट सके।