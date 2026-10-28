इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आम जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करने का जो काम सरकार को अपने स्तर पर पूरा करना चाहिए, उसके लिए अदालतों को ध्यान दिलाना पड़ता है। कहने को सरकार आए दिन देश भर में स्वच्छता का संदेश देने के लिए हर परिवार के लिए सार्वजनिक शौचालय की सुविधा मुहैया कराने का दावा करती रहती है और इस दिशा में कुछ काम हुए हैं।

मगर आज भी हालत यह है कि न केवल सार्वजनिक जगहों पर, बल्कि बहुत सारे स्कूलों और यहाँ तक कि कई अदालतों के परिसरों तक में मौजूद बुनियादी सुविधाएँ बदहाली से दो-चार हैं। इस मामले में महिलाओं को किस स्तर की मुश्किल झेलनी पड़ती है, यह कोई छिपा तथ्य नहीं है।

सवाल है कि सरकार के लिए पिछले एक दशक से ज्यादा समय से जो एक प्रमुख मुद्दा रहा है, उस मामले में आज भी दशा क्यों ऐसी है कि अलग-अलग जगहों पर समाज का एक बड़ा तबका साफ सार्वजनिक शौचालयों की कमी का सामना करता है और उसके लिए शीर्ष अदालत के सामने निर्देश जारी करने की नौबत आती है। क्या यह अपनी ही किसी बहुप्रचारित योजना को लेकर सरकार की अगंभीरता का उदाहरण नहीं है?

गौरतलब है कि देश भर के अदालत परिसरों में महिला वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। अदालत ने सभी राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में महिला वकीलों के लिए अलग बार-कक्ष और शौचालय सहित आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। ऐसे अनेक मौके होते हैं, जब सरकारें नाहक ही फिजूलखर्ची करती दिखती हैं, लेकिन जनकल्याण के किसी काम का मसला आने पर धन की कमी का रोना रोती हैं।

इसी के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें इसके लिए आवश्यक बजट आवंटित करें और हाई कोर्ट की भवन एवं बुनियादी ढाँचा समितियाँ इन निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करें। सवाल है कि क्या यह एक ऐसी समस्या है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की जरूरत पड़नी चाहिए थी। अगर कई राज्यों में बड़ी संख्या में जिला अदालत परिसरों में महिला वकीलों को अलग शौचालय के अभाव का सामना करना पड़ता है, तो यह किसकी नाकामी है?

पिछले कई वर्षों से ‘स्वच्छ भारत अभियान’ केंद्र सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना रही है, जिसके तहत देश भर में खुले में शौच की समस्या को खत्म करने और सभी परिवारों के लिए शौचालय मुहैया कराने का दावा किया जाता रहा है। मगर दूरदराज के गाँवों में आज भी यह समस्या गाहे-बगाहे चर्चा का कारण बनती रही है। हालत यह है कि दिल्ली जैसे कई शहरों में भी घर से बाहर निकलने के बाद लोगों के लिए अव्वल तो जरूरत के मुताबिक शौचालय खोजना मुश्किल होता है, दूसरे, अगर कहीं यह होता भी है, तो वहाँ की बदहाली और गंदगी की वजह से लोग उसका उपयोग सिर्फ मजबूरी में ही करते हैं।

हाल ही में इसी मसले पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान में दिए गए ‘राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों’ के तहत जिम्मेदारियों के अलावा साफ-सुथरे शौचालयों तक आम लोगों की पहुँच का अधिकार ‘जीवन के अधिकार’ का ही हिस्सा है। विकास और अर्थव्यवस्था के चमकते आँकड़ों और सरकारी प्रचारों के बीच अगर साफ-सुथरे शौचालय जैसी सबसे बुनियादी सुविधा की कमी कई स्तर पर अफसोसनाक है, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है?