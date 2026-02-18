पिछले वर्ष अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस वारदात को देश की संप्रभुता पर हमले से जोड़कर देखा गया और बाद में जवाबी कार्रवाई के रूप में ‘आपरेशन सिंदूर’ चलाया गया, जिसके तहत सीमा पार पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भारत का यह जवाब काबिल-ए-तारीफ है, लेकिन सवाल है कि सरकार की ओर से इसी तरह की इच्छाशक्ति पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों की सुध लेने में नजर क्यों नहीं आ रही है?

इस हमले में महाराष्ट्र के पुणे जिले के निवासी संतोष जगदाले की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। तब राज्य सरकार ने संतोष की बेटी असावरी जगदाले को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इसे सरकार की अनदेखी या लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि इस पीड़ित परिवार को अब गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है।

यह बात छिपी नहीं है कि देश में सरकारी तंत्र की गाड़ी बिना धक्के के आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती है। अक्सर देखने में आता है कि शासन के स्तर पर जब कोई सामान्य निर्देश दिया जाता है, तो वह कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों के कागजों में उलझा रहता है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले संतोष जगदाले की बेटी असावरी के मामले में भी स्थिति इससे अलग नहीं है।

सरकार ने नौकरी का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ

सरकार की ओर से संवेदना स्वरूप उन्हें नौकरी देने का एलान तो कर दिया गया, लेकिन उस पर आगे की कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। असावरी का कहना है कि उन्होंने कई स्तर पर इस मसले को उठाया, लेकिन कहीं कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। थक-हारकर जब उन्होंने मीडिया के साथ अपनी परेशानी साझा की, तो सरकारी तंत्र भी तत्काल हरकत में आ गया।

राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय की ओर से कहा गया कि असावरी को सरकारी महकमे में नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे शासन-प्रशासन की असंवेदनशीलता और उदासीनता साफ जाहिर होती है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है।

