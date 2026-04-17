यह समझना मुश्किल है कि पिछले कुछ समय से लोगों के भीतर सहिष्णुता और धीरज में हो रही तेज गिरावट का कारण क्या है। छोटी-सी बात पर लोगों का उग्र हो जाना और आए दिन किसी न किसी की हत्या की घटनाएं अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ के एक सामुदायिक केंद्र के पास मधुशाला में बुधवार देर रात एक कर्मचारी को महज इस कारण पीटा गया, क्योंकि उसने शराब परोसने से इनकार कर दिया था। दरअसल, एक विवाह समारोह में आए बाराती शराब पीने वहां गए थे, जहां समय ज्यादा हो जाने की वजह से कर्मचारी ने मना कर दिया।

कायदे से बारातियों को लौट जाना चाहिए था, लेकिन वे आपा खो बैठे और उस कर्मचारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी। न पुलिस और कानून का खौफ और न ही अपने भीतर समझ पाने की चेतना कि इस तरह की मामूली बात पर क्या एक अपराध को अंजाम देना जरूरी था? यह घटना तेजी से बदलते समाज की एक बानगी है, जहां लोगों को अब किसी की सुविधा-असुविधा का खयाल रखना जरूरी नहीं लगता और न ही वे इनकार सुनना चाहते हैं।

यह विचित्र है कि कुछ लोग किसी दोस्त या परिजन की शादी की खुशी में शामिल होने के मौके को अपनी कुंठा को अभिव्यक्त करने की सुविधा मान लेते हैं। सवाल है कि बारात में आए लोगों को हर हाल में अपनी सुविधा के वक्त शराब उपलब्ध होने की जरूरत क्यों महसूस होती है। इसके पीछे कौन-सा मनोविज्ञान काम काम करता है कि अगर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होगी, तो वे किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या तक कर दे सकते हैं?

क्या सोचने-समझने का यह ढांचा लोगों को यह भी समझने से वंचित नहीं कर रहा है कि वे इस भाव का शिकार होकर अपराध और सामान्य व्यवहार तक में फर्क कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं? अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में लोग कानून को भी ताक पर रखने से गुरेज नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि खुशी के मौके पर मनमर्जी करने के शौक पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कानूनी तौर पर सख्त उपाय करे और समाज अपने स्तर पर सोचे।