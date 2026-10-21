मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुए तीन साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद आज भी अगर उग्रवादियों के हमले जारी हैं और उसमें लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, तो यह पूरी तरह सरकार की नाकामी है, मगर इसकी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। इस राज्य को ऐसे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, जहां सरकार और समूचे तंत्र की अदूरदर्शिता की वजह से दो अलग समुदायों के बीच टकराव खड़ा हुआ और वह निरंतर हिंसा के एक जटिल स्वरूप में तब्दील होता गया। आज भी हालत यह है कि हर कुछ दिनों बाद लोगों के मारे जाने या किसी गांव में घर खाक किए जाने की खबरें आ रही हैं।

सोमवार को इंफाल पूर्वी और कांगपोकपी जिलों की सीमा पर जंगल से जलावन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहे सोलह लोगों के समूह पर उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें तीन की जान चली गई, कई घायल हो गए और कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं। इसके बाद की औपचारिकता पूरी करने के लिए सरकार की ओर से समीक्षा बैठक बुलाई गई, घटना की कड़ी निंदा की गई और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

विचित्र यह है कि मई, 2023 में जब पहली बार मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच तनाव एवं हिंसा की शुरुआत हुई थी, तब से इसकी निंदा करने या सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश देने में सरकार ने कोई कमी नहीं की, लेकिन वहां अब भी अलग-अलग समुदायों के बीच हिंसक टकराव की घटनाएं जारी हैं। बल्कि पहले मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मसले से उपजा जो विवाद कुकी-जो के बीच सिमटा था, बाद में अलग कारणों से उसका दायरा नगा समुदाय तक भी फैल गया।

सवाल है कि सिर्फ मुख्य मुद्दे को संबोधित करके कुकी-जो और मैतेई समुदायों के बीच संवाद के जरिए जिस समस्या का समाधान निकाला जा सकता था, उसकी आंच फैलती क्यों गई। इतने लंबे समय से हिंसक घटनाएं लगातार जारी हैं, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है और आज मणिपुर में जटिल हालात के लिए कौन जवाबदेह है?

ऐसा लगता है कि मणिपुर को हिंसा के दुश्चक्र से बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार के भीतर कोई इच्छाशक्ति नहीं बची है और उसने परिस्थितियों के सामने समर्पण कर दिया है। वरना क्या कारण है कि राज्य और केंद्र सरकार के तंत्र की घोषित सक्रियता और सभी स्तरों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद उग्रवादी समूहों के हमले और उनमें लोगों के मारे जाने की घटनाओं को रोकना संभव नहीं हो पा रहा है।

अब तक राज्य में तीन सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोगों को विस्थापित होकर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। इस समस्या के हल की भूख सभी पीड़ित समुदायों के भीतर है, लेकिन थोड़े दिनों के अंतराल पर कोई न कोई बड़ी हिंसक घटना की खबर आ जाती है और संवाद की उम्मीद टूट जाती है।

जबकि इतना साफ है कि जब तक हिंसा में शामिल विभिन्न समुदायों के साथ मिलकर संवाद के सहारे समाधान निकालने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक इस त्रासद दुश्चक्र से निकलने की गुंजाइश नहीं बनेगी। मणिपुर की हिंसा को खत्म करने के लिए ईमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ पहल करने और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद की कड़ी बनने से सरकार को आखिर किसने रोका है?