मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से हिंसक घटनाएं सिर उठाने लगी हैं। बिष्णुपुर इलाके में मंगलवार सुबह हुए हमले में दो बच्चों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय सुरक्षाबल सीआरपीएफ की एक चौकी को घेरने की कोशिश की गई और गोलीबारी में दो लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। सवाल है कि सुरक्षा एजंसियों ने समय रहते स्थिति को संभालने का प्रयास क्यों नहीं किया?

प्रदर्शनकारियों की ओर से चौकी पर धावा बोलने की कोशिश से पहले ही उन्हें भरोसे में लेकर माहौल शांत करने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? शांति भंग करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? शासन-प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि असामाजिक तत्त्वों को किसी भी सूरत में ढील न दी जाए, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे।

गौरतलब है कि राज्य में मैतेई और कुकी-जो समुदाय के बीच जातीय हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने विस्थापन की पीड़ा सही है और सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यही कारण है कि राज्य सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक विफलता पर भी सवाल उठते रहे हैं। बिष्णुपुर की घटना के उपरांत हुई आगजनी और हिंसा के बाद राज्य के पांच जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मगर सरकार के इस कदम से हालात कितने दिन तक नियंत्रण में रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता।

हालांकि इस घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजंसी को सौंप दी गई है, लेकिन सवाल है कि एक घर पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिस कारण लोगों का गुस्सा भड़क गया। इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि राज्य में दो समुदायों के बीच मतभेदों की जो खाई पैदा हुई है, उसे पाटने और स्थायी समाधान निकालने के लिए संवेदनशील तरीके से निरंतर प्रयासों की जरूरत है। दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली के बिना दीर्घकालिक शांति का मार्ग प्रशस्त नहीं पाएगा।

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मणिपुर के बिष्णुपुर में मंगलवार सुबह हिंसा भड़क उठी। एक रॉकेट जैसे प्रोजेक्टाइल के घर पर गिरने से एक चार साल के बच्चे और उसकी नवजात बहन की नींद में ही मौत हो गई। इस बीच , लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को असंवेदनशील और पत्थर दिल बताते हुए उस पर जमकर हमला बोला। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक